15:56 09.02.2022 (обновлено: 17:01 09.02.2022)
Евросоюз скоро ответит на письмо Лаврова, сообщил Bloomberg
Блумберг: коллективный ответ на письмо Лаврова могут отправить в Москву в среду
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Коллективный ответ стран ЕС на письмо главы МИД России Сергея Лаврова могут отправить Москве уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик письма.
Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что коллегам из НАТО и ОБСЕ направят запрос с требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то сказать почему. Лавров отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту Владимиру Путину.
По данным агентства, коллективное письмо от стран Евросоюза напишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ранее Боррель сообщал, что ответ Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность "продемонстрировать единство".
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.