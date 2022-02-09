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https://ria.ru/20220209/diplomatiya-1771902451.html
Евросоюз скоро ответит на письмо Лаврова, сообщил Bloomberg
Евросоюз скоро ответит на письмо Лаврова, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 09.02.2022
Евросоюз скоро ответит на письмо Лаврова, сообщил Bloomberg
Коллективный ответ стран ЕС на письмо главы МИД России Сергея Лаврова могут отправить Москве уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:56
2022-02-09T17:01
в мире
владимир путин
жозеп боррель
россия
москва
евросоюз
обсе
нато
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Коллективный ответ стран ЕС на письмо главы МИД России Сергея Лаврова могут отправить Москве уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик письма.Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что коллегам из НАТО и ОБСЕ направят запрос с требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то сказать почему. Лавров отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту Владимиру Путину.По данным агентства, коллективное письмо от стран Евросоюза напишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Отмечается, что ответ составлен в тесной координации с НАТО. При этом альянс отправит Москве собственный документ, передает Блумберг.Ранее Боррель сообщал, что ответ Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность "продемонстрировать единство".В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220208/pismo-1771781047.html
https://ria.ru/20220201/lavrov-1770578810.html
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в мире, владимир путин, жозеп боррель, россия, москва, евросоюз, обсе, нато
15:56 09.02.2022 (обновлено: 17:01 09.02.2022)
 
Евросоюз скоро ответит на письмо Лаврова, сообщил Bloomberg

Блумберг: коллективный ответ на письмо Лаврова могут отправить в Москву в среду

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Коллективный ответ стран ЕС на письмо главы МИД России Сергея Лаврова могут отправить Москве уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик письма.
Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что коллегам из НАТО и ОБСЕ направят запрос с требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то сказать почему. Лавров отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту Владимиру Путину.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 22:20
Боррель заявил, что ответ ЕС на письмо Лаврова будет скоординированным
По данным агентства, коллективное письмо от стран Евросоюза напишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Отмечается, что ответ составлен в тесной координации с НАТО. При этом альянс отправит Москве собственный документ, передает Блумберг.
Ранее Боррель сообщал, что ответ Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность "продемонстрировать единство".
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 21:44
МИД опубликовал текст послания Лаврова коллегам из западных стран
 
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