https://ria.ru/20220209/diplomatiya-1771902451.html

Евросоюз скоро ответит на письмо Лаврова, сообщил Bloomberg

Евросоюз скоро ответит на письмо Лаврова, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 09.02.2022

Евросоюз скоро ответит на письмо Лаврова, сообщил Bloomberg

Коллективный ответ стран ЕС на письмо главы МИД России Сергея Лаврова могут отправить Москве уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:56

2022-02-09T15:56

2022-02-09T17:01

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Коллективный ответ стран ЕС на письмо главы МИД России Сергея Лаврова могут отправить Москве уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик письма.Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что коллегам из НАТО и ОБСЕ направят запрос с требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то сказать почему. Лавров отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту Владимиру Путину.По данным агентства, коллективное письмо от стран Евросоюза напишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Отмечается, что ответ составлен в тесной координации с НАТО. При этом альянс отправит Москве собственный документ, передает Блумберг.Ранее Боррель сообщал, что ответ Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность "продемонстрировать единство".В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220208/pismo-1771781047.html

https://ria.ru/20220201/lavrov-1770578810.html

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в мире, владимир путин, жозеп боррель, россия, москва, евросоюз, обсе, нато