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Встреча лидеров России и Китая озадачила оппонентов, заявил Чижов
Встреча лидеров России и Китая озадачила оппонентов, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022
Встреча лидеров России и Китая озадачила оппонентов, заявил Чижов
Недавние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сильно озадачили российских оппонентов, они не ожидали, что единство... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:06
2022-02-09T09:06
в мире
си цзиньпин
владимир путин
владимир чижов
россия
китай
пекин
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Недавние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сильно озадачили российских оппонентов, они не ожидали, что единство позиций Москвы и Пекина зайдёт так далеко, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов."На днях также прошли переговоры президента России в Пекине, которые, похоже, сильно озадачили наших оппонентов. Судя по тем комментариям, которые до меня дошли, они не ожидали, что единство позиций России и Китая зайдёт так далеко. Но, как говорится, сами виноваты", - сказал Чижов.Президент России провел переговоры в Пекине с председателем КНР. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях.Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220208/alyans-1771783510.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, владимир чижов, россия, китай, пекин
09:06 09.02.2022
 
Встреча лидеров России и Китая озадачила оппонентов, заявил Чижов

Постпред Чижов: переговоры Путина и Си Цзиньпина сильно озадачили российских оппонентов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Недавние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сильно озадачили российских оппонентов, они не ожидали, что единство позиций Москвы и Пекина зайдёт так далеко, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"На днях также прошли переговоры президента России в Пекине, которые, похоже, сильно озадачили наших оппонентов. Судя по тем комментариям, которые до меня дошли, они не ожидали, что единство позиций России и Китая зайдёт так далеко. Но, как говорится, сами виноваты", - сказал Чижов.
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Президент России провел переговоры в Пекине с председателем КНР. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях.
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.
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