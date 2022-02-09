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https://ria.ru/20220209/diplomatiya-1771807049.html
Диалог России и ЕС в Брюсселе не сильно активизировался, заявил Чижов
Диалог России и ЕС в Брюсселе не сильно активизировался, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022
Диалог России и ЕС в Брюсселе не сильно активизировался, заявил Чижов
Контакты представителей России и Евросоюза в Брюсселе не очень сильно активизировались из-за кризиса вокруг Украины, но и не сошли на нет, сказал в интервью РИА РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:56
2022-02-09T08:56
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
европейская внешнеполитическая служба (евс)
нато
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Контакты представителей России и Евросоюза в Брюсселе не очень сильно активизировались из-за кризиса вокруг Украины, но и не сошли на нет, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.В последнее время в Брюсселе много говорят о России. Руководство ЕС заявляет о кризисе в отношениях с РФ, грозя новыми санкциями из-за ситуации с Украиной. При этом в руководстве ЕС отмечают, что надеется разрядить обстановку дипломатическими усилиями.Отвечая на вопрос, контактирует ли постпред РФ с представителями властей ЕС в Брюсселе, он сказал: "Да, конечно. На днях у меня очередная встреча с руководством Европейской внешнеполитической службы (ЕВС)… Я не могу сказать, что наши контакты в Брюсселе особенно активизировались в последнее время, но они и не сошли на нет".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220209/diplomatiya-1771806776.html
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россия
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сша
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, европейская внешнеполитическая служба (евс), нато
08:56 09.02.2022
 
Диалог России и ЕС в Брюсселе не сильно активизировался, заявил Чижов

Постпред Чижов: диалог России и ЕС не сильно активизировался из-за кризиса вокруг Украины

© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Контакты представителей России и Евросоюза в Брюсселе не очень сильно активизировались из-за кризиса вокруг Украины, но и не сошли на нет, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
В последнее время в Брюсселе много говорят о России. Руководство ЕС заявляет о кризисе в отношениях с РФ, грозя новыми санкциями из-за ситуации с Украиной. При этом в руководстве ЕС отмечают, что надеется разрядить обстановку дипломатическими усилиями.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
08:52
Ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, заявил Чижов
Отвечая на вопрос, контактирует ли постпред РФ с представителями властей ЕС в Брюсселе, он сказал: "Да, конечно. На днях у меня очередная встреча с руководством Европейской внешнеполитической службы (ЕВС)… Я не могу сказать, что наши контакты в Брюсселе особенно активизировались в последнее время, но они и не сошли на нет".
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
08:39
ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевСШАЕвропейская внешнеполитическая служба (ЕВС)НАТО
 
 
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