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Ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, заявил Чижов
Ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022
Ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, заявил Чижов
Ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком сильно экзальтированна, на нее влияет громкий хор тех, кто видит "российскую агрессию" там, где ее нет, сказал... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:52
2022-02-09T08:52
в мире
сергей лавров
киев
сша
евросоюз
нато
россия
владимир чижов
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком сильно экзальтированна, на нее влияет громкий хор тех, кто видит "российскую агрессию" там, где ее нет, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов."На сегодняшний день ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком экзальтирована. Хор тех, кто видит российскую агрессию там, где ее нет и быть не может, своей громкостью - не скажу, что многочисленностью, влияет на общую ситуацию", - сказал он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сергей лавров, киев, сша, евросоюз, нато, россия, владимир чижов
08:52 09.02.2022
 
Ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, заявил Чижов

Постпред Чижов заявил, что ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком сильно экзальтированна, на нее влияет громкий хор тех, кто видит "российскую агрессию" там, где ее нет, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"На сегодняшний день ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком экзальтирована. Хор тех, кто видит российскую агрессию там, где ее нет и быть не может, своей громкостью - не скажу, что многочисленностью, влияет на общую ситуацию", - сказал он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
08:39
ЕС понимает, что отсутствие диалога с Россией ненормально, заявил Чижов
 
В миреСергей ЛавровКиевСШАЕвросоюзНАТОРоссияВладимир Чижов
 
 
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