https://ria.ru/20220209/diplomatiya-1771806776.html

Ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, заявил Чижов

Ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022

Ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтированна, заявил Чижов

Ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком сильно экзальтированна, на нее влияет громкий хор тех, кто видит "российскую агрессию" там, где ее нет, сказал... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:52

2022-02-09T08:52

2022-02-09T08:52

в мире

сергей лавров

киев

сша

евросоюз

нато

россия

владимир чижов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком сильно экзальтированна, на нее влияет громкий хор тех, кто видит "российскую агрессию" там, где ее нет, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов."На сегодняшний день ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком экзальтирована. Хор тех, кто видит российскую агрессию там, где ее нет и быть не может, своей громкостью - не скажу, что многочисленностью, влияет на общую ситуацию", - сказал он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220209/evrosoyuz-1771805358.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, киев, сша, евросоюз, нато, россия, владимир чижов