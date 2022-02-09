https://ria.ru/20220209/derzhava-1771954916.html

На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава"

На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава" - РИА Новости, 09.02.2022

На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава"

Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор Департамента взаимодействия с органами государственной... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:55

2022-02-09T19:55

2022-02-09T19:55

морская держава

морская держава

россия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В рамках совместного проекта МИА "Россия сегодня", Российского исторического общества и группы ОСК "Морская держава" вышло более 90 материалов, а их общая аудитория составила более 500 тысяч читателей. Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями АО "ОСК" Никита Пичугин.Он отметил, что публикации в рамках проекта выходят два раза в неделю и пригласил собравшихся на конференции к участию в "Морской державе", так как проект является открытой площадкой.В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого с 9 по 11 февраля проходит VIII Коллегия музеев военно-морской направленности. Представительный форум станет площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России.

https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава, россия