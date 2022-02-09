https://ria.ru/20220209/derzhava-1771954916.html
На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава"
На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава" - РИА Новости, 09.02.2022
На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава"
Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор Департамента взаимодействия с органами государственной... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:55
2022-02-09T19:55
2022-02-09T19:55
морская держава
морская держава
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В рамках совместного проекта МИА "Россия сегодня", Российского исторического общества и группы ОСК "Морская держава" вышло более 90 материалов, а их общая аудитория составила более 500 тысяч читателей. Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями АО "ОСК" Никита Пичугин.Он отметил, что публикации в рамках проекта выходят два раза в неделю и пригласил собравшихся на конференции к участию в "Морской державе", так как проект является открытой площадкой.В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого с 9 по 11 февраля проходит VIII Коллегия музеев военно-морской направленности. Представительный форум станет площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морская держава, россия
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В рамках совместного проекта МИА "Россия сегодня", Российского исторического общества и группы ОСК "Морская держава" вышло более 90 материалов, а их общая аудитория составила более 500 тысяч читателей. Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями АО "ОСК" Никита Пичугин.
Он отметил, что публикации в рамках проекта выходят два раза в неделю и пригласил собравшихся на конференции к участию в "Морской державе", так как проект является открытой площадкой.
"Мы приглашаем всех к участию в проекте, это открытая площадка на которой можно рассказать про каждый музей – от школьного до федерального", – заявил Никита Пичугин.
В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого с 9 по 11 февраля проходит VIII Коллегия музеев военно-морской направленности. Представительный форум станет площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России.