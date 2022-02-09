Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20220209/derzhava-1771954916.html
На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава"
На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава" - РИА Новости, 09.02.2022
На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава"
Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор Департамента взаимодействия с органами государственной... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:55
2022-02-09T19:55
морская держава
морская держава
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771953946_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_84069f7ee9bccaf6f64002bdf129c6c6.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В рамках совместного проекта МИА "Россия сегодня", Российского исторического общества и группы ОСК "Морская держава" вышло более 90 материалов, а их общая аудитория составила более 500 тысяч читателей. Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями АО "ОСК" Никита Пичугин.Он отметил, что публикации в рамках проекта выходят два раза в неделю и пригласил собравшихся на конференции к участию в "Морской державе", так как проект является открытой площадкой.В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого с 9 по 11 февраля проходит VIII Коллегия музеев военно-морской направленности. Представительный форум станет площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России.
https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771953946_0:0:1501:1125_1920x0_80_0_0_b382ce27ad04743449c312c751191854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
морская держава, россия
19:55 09.02.2022
 

На Коллегии военно-морских музеев представили проект "Морская держава"

© Фото : предоставлено пресс-слкжбой АО "ОСК" На открытии VIII Коллегии музеев военно-морской направленности
 На открытии VIII Коллегии музеев военно-морской направленности - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : предоставлено пресс-слкжбой АО "ОСК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В рамках совместного проекта МИА "Россия сегодня", Российского исторического общества и группы ОСК "Морская держава" вышло более 90 материалов, а их общая аудитория составила более 500 тысяч читателей. Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями АО "ОСК" Никита Пичугин.
Морской штандарт Петра I, 1703 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 10:00Морская держава
Из державы в империю: зачем России был нужен выход к морям
Он отметил, что публикации в рамках проекта выходят два раза в неделю и пригласил собравшихся на конференции к участию в "Морской державе", так как проект является открытой площадкой.
"Мы приглашаем всех к участию в проекте, это открытая площадка на которой можно рассказать про каждый музей – от школьного до федерального", – заявил Никита Пичугин.
В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого с 9 по 11 февраля проходит VIII Коллегия музеев военно-морской направленности. Представительный форум станет площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России.
 
Морская державаМорская державаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала