https://ria.ru/20220209/degtyarev-1771806335.html

Глава Хабаровского края призвал смягчить коронавирусные ограничения

Глава Хабаровского края призвал смягчить коронавирусные ограничения - РИА Новости, 09.02.2022

Глава Хабаровского края призвал смягчить коронавирусные ограничения

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал оперативный штаб по противодействию COVID-19 начать постепенное снижение ограничительных мер в пандемию. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:47

2022-02-09T08:47

2022-02-09T08:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

хабаровск

хабаровский край

коронавирус covid-19

михаил дегтярев

коронавирус в россии

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ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал оперативный штаб по противодействию COVID-19 начать постепенное снижение ограничительных мер в пандемию."В связи с высоким коллективным иммунитетом в Хабаровском крае (72%) дал поручение оперативному штабу начать постепенное смягчение политики применения сертификатов о вакцинации (QR-кодов) в части доступа на объекты. Главное слово: постепенное. Перегибы с доступом родителей в детские сады Хабаровска нужно внимательно рассмотреть на краевом штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Родители хабаровских школ и детсадов ранее были возмущены приказом начальника городского управления образования Татьяны Матвеенковой. В документе руководителям муниципальных образовательных организаций с 20 декабря прошлого года рекомендовалось обеспечить допуск в учреждения посетителей - при наличии паспорта, QR-кода вакцинированного или справки, либо отрицательного ПЦР-теста. В родительских чатах не привитым от ковида родственникам советовали "передавать детей воспитателям не заходя в учреждение".Впервые за два года пандемии в Хабаровском крае 8 февраля было зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки. Максимальная цифра была зарегистрирована в предыдущую волну - 590 случаев, пояснили РИА Новости в минздраве региона. Со среды пик пошел на спад - выявлено 1319 заболевших ковидом. Большие цифры минздрав региона связывает с циркулирующим в крае новым штаммом вируса "омикрон".По заявлению зампреда по соцвопросам правительства региона Евгения Никонова, стали чаще болеть дети до 14 лет. В край поступила первая партия вакцины "Спутник М" - более 700 доз - запас уже израсходован, уточнил Никонов. Ожидается новое поступление.Также зампред заверил во вторник, что "оснований для локдауна в крае нет", а через 1,5-2 недели "будет принят ряд мер по послаблению ограничительных мер".По последним данным хабаровского краевого минздрава, за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 142 тысяч жителей, умерли 1 365. Полностью прошли вакцинацию от COVID более 585 тысяч человек, ревакцинацию - более 106 тысяч.

https://ria.ru/20220126/sputnik-1769552538.html

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общество, здоровье - общество, хабаровск, хабаровский край, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, коронавирус в россии