Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины
Захарова: деэскалация вокруг Украины возможна при отказе Запада от поставок оружия Киеву
© REUTERS / Ukrainian Ground ForcesАмериканский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и НАТО прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное ранее Киеву оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - сказала она на брифинге в среду.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.