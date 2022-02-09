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https://ria.ru/20220209/deeskalatsiya-1771925278.html
Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины
Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 09.02.2022
Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины
Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и НАТО прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное ранее Киеву оружие, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:37
2022-02-09T17:37
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
нато
сша
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и НАТО прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное ранее Киеву оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - сказала она на брифинге в среду.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, нато, сша, политика
17:37 09.02.2022
 
Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины

Захарова: деэскалация вокруг Украины возможна при отказе Запада от поставок оружия Киеву

© REUTERS / Ukrainian Ground ForcesАмериканский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Ground Forces
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и НАТО прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное ранее Киеву оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - сказала она на брифинге в среду.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 17:00
Бывший посол США в России заявил, что у Украины нет права вступить в НАТО
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаНАТОСШАПолитика
 
 
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