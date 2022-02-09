https://ria.ru/20220209/deeskalatsiya-1771925278.html

Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины

Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 09.02.2022

Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины

Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и НАТО прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное ранее Киеву оружие, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:37

2022-02-09T17:37

2022-02-09T17:37

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

нато

сша

политика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и НАТО прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное ранее Киеву оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - сказала она на брифинге в среду.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220209/nato-1771918089.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, нато, сша, политика