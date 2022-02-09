https://ria.ru/20220209/cnn-1771872894.html

CNN выразил сомнение в выводах расследования США о взрыве в Кабуле

CNN выразил сомнение в выводах расследования США о взрыве в Кабуле - РИА Новости, 09.02.2022

CNN выразил сомнение в выводах расследования США о взрыве в Кабуле

Американский телеканал CNN сомневается в выводах проведенного в США расследования о взрыве в аэропорту столицы Афганистана в августе 2021 года, по данным... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:01

2022-02-09T14:01

2022-02-09T14:01

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN сомневается в выводах проведенного в США расследования о взрыве в аэропорту столицы Афганистана в августе 2021 года, по данным канала, существуют показания медиков об огнестрельных ранениях у пострадавших.Ранее глава Центрального командования Кеннет Маккензи сообщил, что проведенное США расследование установило, что причиной гибели 13 американских военнослужащих и по меньшей мере 170 афганцев на подступах к аэропорту Кабула стало единственное взрывное устройство и не нашло жертв от огнестрельного оружия.Телеканал CNN провел собственное расследование на основе показаний более 70 свидетелей, видеоматериалов и медицинских документов."Медперсонал и администраторы в пяти больницах, куда поступили жертвы атаки, указывают на наличие огнестрельных ранений", - говорится в сообщении телеканала.Опрошенные CNN эксперты расходятся во мнениях относительно того, могло ли столько человек погибнуть в результате взрыва, устроенного одним человеком."Все же информация, полученная CNN, увеличивает вероятность того, что стрельба могла сыграть роль в ранениях и смертях..., несмотря на опровержения американских и британских военных", - отмечает телеканал.Согласно 19 свидетелям, они сами получили огнестрельные ранения или видели, как ранили других. CNN добавляет, что не смог верифицировать все показания. Однако в 14 случаях медицинские заключения указывают на то, что люди получили огнестрельные ранения.Телеканал также опросил сотрудников пяти больниц города Кабул, куда поступали жертвы взрыва. Согласно их предположениям, количество жертв обстрела может быть "намного выше".Как утверждает ВС США, свидетели ошибаются. По словам американских следователей, морпехи из США и британские силы после взрыва открыли предупредительный огонь, но никто не получил ранений. По словам Билла Урбана, представляющего центральное командование США (CENTCOM), медперсонал "неправильно" оценил ранения.Однако американские следователи признали, что брали показания только у персонала США и коалиционных сил.По информации телеканала, в ряде видеороликов, снятых после взрыва, слышна стрельба.Взрывное устройство, приведенное в действие смертником 26 августа 2021 года, унесло жизни по меньшей мере 185 человек, включая 13 американских военных, которые были задействованы в обеспечении эвакуации из Афганистана граждан США, третьих стран и уязвимых категорий местного населения.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220122/vzryv-1769077598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/afganistan-1769161835.html

https://ria.ru/20220204/vzryv-1771169100.html

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в мире, сша, cnn (телеканал), медиа, афганистан, кабул (город), талибан