https://ria.ru/20220209/britaniya-1771865405.html

Глава МИД Британии вылетит в Москву

Глава МИД Британии вылетит в Москву - РИА Новости, 09.02.2022

Глава МИД Британии вылетит в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду вылетает на переговоры в Москву, это первый за более чем четыре года визит главы внешнеполитического... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:32

2022-02-09T13:32

2022-02-09T14:16

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ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду вылетает на переговоры в Москву, это первый за более чем четыре года визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию, сообщает Форин-офис."Лиз Трасс сегодня вылет в Москву, чтобы призвать Кремль к деэскалации и прекратить агрессию против Украины. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Великобритании в Россию", - говорится в сообщении.В ходе двухдневной поездки Трасс, как ожидается, проведёт переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Основной темой обсуждения станет ситуация вокруг Украины."Она будет настаивать на том, чтобы Россия выполняла свои обязательства по подписанным международным соглашениям, в том числе Хельсинский Заключительный акт ОБСЕ, Минские соглашения и Будапештский меморандум, которые гарантируют независимость и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Сама Трасс перед визитом заявила, что Великобритания настроена решительно отстаивать свободу и независимость Украины, добавив, что Россия "не должна сомневаться в силе ответа" в случае эскалации ситуации."У России есть выбор. Мы настоятельно призываем их смягчить напряженность и выбрать путь дипломатии", - заявила Трасс.Визит Трасс пройдет на фоне представления на прошлой неделе в британском парламенте поправок в законопроект, который призван ужесточить санкционный режим в отношении России. По словам самой Трасс, это самый жесткий за всю историю санкционный режим, который когда-либо применялся против России. Тем не менее, в случае одобрения закона, санкции не вступят в силу автоматически, они будут введены, если британская сторона посчитает, что Россия "вторглась" на Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Кроме того РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220204/dialog-1771017644.html

https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770386383.html

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великобритания

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россия

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в мире, москва, великобритания, сергей лавров, лиз трасс, сша, киев, россия, нато