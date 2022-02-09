https://ria.ru/20220209/bratsk-1771888121.html

В Братске нашли мальчика, ушедшего в тапочках из Центра помощи детям

В Братске нашли мальчика, ушедшего в тапочках из Центра помощи детям - РИА Новости, 09.02.2022

В Братске нашли мальчика, ушедшего в тапочках из Центра помощи детям

Полиция в Братске в течение часа разыскивала четвероклассника, который в мороз минус 20 градусов ушел из Центра помощи детям в тапочках и без зимней одежды,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:04

2022-02-09T15:04

2022-02-09T15:04

происшествия

братск

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

ИРКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Полиция в Братске в течение часа разыскивала четвероклассника, который в мороз минус 20 градусов ушел из Центра помощи детям в тапочках и без зимней одежды, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В региональном главке МВД отметили, что одиннадцатилетний мальчик вечером во вторник самовольно ушел из Центра помощи детям, расположенном в микрорайоне Падун города Братска Иркутской области. Как сообщил в видеокомментарии к информации ГУМВД региона сотрудник отдела полиции №3 города Братска, ребенок был в тапочках и без зимней одежды.По данным ведомства, ребенок вышел на крыльцо якобы подышать свежим воздухом и ушел в неизвестном направлении. На розыск несовершеннолетнего были направлены наружные наряды полиции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, полицейские патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные. Они обследовали городские улицы, дворы, опрашивали родственников и знакомых, проверяли транспортные маршруты.Отмечается, что мотивом "побега" стало желание вернуться домой. На автобусе расстояние между микрорайонами Падун и Гидростроитель – более 15 километров. Температура воздуха в Братске на тот момент, по данным портала Gismeteo.ru, была минус 20 градусов.По факту ухода несовершеннолетнего из учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20220113/rebenok-1767718065.html

https://ria.ru/20200205/1564298772.html

братск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, братск, иркутская область