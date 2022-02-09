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В Братске нашли мальчика, ушедшего в тапочках из Центра помощи детям
В Братске нашли мальчика, ушедшего в тапочках из Центра помощи детям - РИА Новости, 09.02.2022
В Братске нашли мальчика, ушедшего в тапочках из Центра помощи детям
Полиция в Братске в течение часа разыскивала четвероклассника, который в мороз минус 20 градусов ушел из Центра помощи детям в тапочках и без зимней одежды,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:04
2022-02-09T15:04
происшествия
братск
иркутская область
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ИРКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Полиция в Братске в течение часа разыскивала четвероклассника, который в мороз минус 20 градусов ушел из Центра помощи детям в тапочках и без зимней одежды, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В региональном главке МВД отметили, что одиннадцатилетний мальчик вечером во вторник самовольно ушел из Центра помощи детям, расположенном в микрорайоне Падун города Братска Иркутской области. Как сообщил в видеокомментарии к информации ГУМВД региона сотрудник отдела полиции №3 города Братска, ребенок был в тапочках и без зимней одежды.По данным ведомства, ребенок вышел на крыльцо якобы подышать свежим воздухом и ушел в неизвестном направлении. На розыск несовершеннолетнего были направлены наружные наряды полиции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, полицейские патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные. Они обследовали городские улицы, дворы, опрашивали родственников и знакомых, проверяли транспортные маршруты.Отмечается, что мотивом "побега" стало желание вернуться домой. На автобусе расстояние между микрорайонами Падун и Гидростроитель – более 15 километров. Температура воздуха в Братске на тот момент, по данным портала Gismeteo.ru, была минус 20 градусов.По факту ухода несовершеннолетнего из учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20220113/rebenok-1767718065.html
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происшествия, братск, иркутская область
15:04 09.02.2022
 
В Братске нашли мальчика, ушедшего в тапочках из Центра помощи детям

В Братске нашли четвероклассника, ушедшего в тапочках и без зимней одежды из Центра помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Полиция в Братске в течение часа разыскивала четвероклассника, который в мороз минус 20 градусов ушел из Центра помощи детям в тапочках и без зимней одежды, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В региональном главке МВД отметили, что одиннадцатилетний мальчик вечером во вторник самовольно ушел из Центра помощи детям, расположенном в микрорайоне Падун города Братска Иркутской области. Как сообщил в видеокомментарии к информации ГУМВД региона сотрудник отдела полиции №3 города Братска, ребенок был в тапочках и без зимней одежды.
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По данным ведомства, ребенок вышел на крыльцо якобы подышать свежим воздухом и ушел в неизвестном направлении. На розыск несовершеннолетнего были направлены наружные наряды полиции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, полицейские патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные. Они обследовали городские улицы, дворы, опрашивали родственников и знакомых, проверяли транспортные маршруты.
"В течение часа местонахождение четвероклассника было установлено. Оперативники обнаружили мальчика в жилом районе Гидростроитель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мотивом "побега" стало желание вернуться домой. На автобусе расстояние между микрорайонами Падун и Гидростроитель – более 15 километров. Температура воздуха в Братске на тот момент, по данным портала Gismeteo.ru, была минус 20 градусов.
По факту ухода несовершеннолетнего из учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратура начала проверку.
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