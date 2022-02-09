Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско
Посол в США Антонов возложил венок на могилу российского дипломата XIX века Бодиско
Здание посольства России в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в канун Дня дипломата возложил венок на могилу своего предшественника Александра Бодиско, который работал в Вашингтоне в середине XIX века.
Бодиско служил посланником Российской Империи в США 17 лет. Когда он скончался в 1854 году, конгресс на день прервал работу, а в траурных церемониях принимал участие президент Франклин Пирс.
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"С долей грусти, с долей, если хотите, доброты, не хочу говорить зависти, смотришь на то, что удалось Александру Андреевичу сделать за 17 лет. У нас, к сожалению, такого пока не получается", - сказал Антонов журналистам.
"Я вас хочу заверить, что российские дипломаты делают все возможное для того, чтобы стабилизировать российско-американские отношения, потому что, как я уверен, такое состояние отвечает национальным интересам России и США", - добавил он.
Бодиско похоронен на кладбище Оак Хилл Семетри в американской столице. Дольше него пост посла в США занимал только Анатолий Добрынин, который представлял в Вашингтоне СССР с 1962 по 1986 год.
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