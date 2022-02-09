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Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско
Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско - РИА Новости, 09.02.2022
Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско
Посол РФ в США Анатолий Антонов в канун Дня дипломата возложил венок на могилу своего предшественника Александра Бодиско, который работал в Вашингтоне в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:58
2022-02-09T18:58
в мире
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россия
вашингтон (город)
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в канун Дня дипломата возложил венок на могилу своего предшественника Александра Бодиско, который работал в Вашингтоне в середине XIX века.Бодиско служил посланником Российской Империи в США 17 лет. Когда он скончался в 1854 году, конгресс на день прервал работу, а в траурных церемониях принимал участие президент Франклин Пирс."Я вас хочу заверить, что российские дипломаты делают все возможное для того, чтобы стабилизировать российско-американские отношения, потому что, как я уверен, такое состояние отвечает национальным интересам России и США", - добавил он.Бодиско похоронен на кладбище Оак Хилл Семетри в американской столице. Дольше него пост посла в США занимал только Анатолий Добрынин, который представлял в Вашингтоне СССР с 1962 по 1986 год.
https://ria.ru/20150210/1046804099.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (город), анатолий антонов
18:58 09.02.2022
 
Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско

Посол в США Антонов возложил венок на могилу российского дипломата XIX века Бодиско

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в канун Дня дипломата возложил венок на могилу своего предшественника Александра Бодиско, который работал в Вашингтоне в середине XIX века.
Бодиско служил посланником Российской Империи в США 17 лет. Когда он скончался в 1854 году, конгресс на день прервал работу, а в траурных церемониях принимал участие президент Франклин Пирс.
Здание МИД РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2015
10 февраля 2015, 02:38
День дипломата в РФ: привилегированная, но трудная профессияВо вторник отмечается профессиональный праздник российских дипломатов. Выбор даты связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России - Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.
"С долей грусти, с долей, если хотите, доброты, не хочу говорить зависти, смотришь на то, что удалось Александру Андреевичу сделать за 17 лет. У нас, к сожалению, такого пока не получается", - сказал Антонов журналистам.
"Я вас хочу заверить, что российские дипломаты делают все возможное для того, чтобы стабилизировать российско-американские отношения, потому что, как я уверен, такое состояние отвечает национальным интересам России и США", - добавил он.
Бодиско похоронен на кладбище Оак Хилл Семетри в американской столице. Дольше него пост посла в США занимал только Анатолий Добрынин, который представлял в Вашингтоне СССР с 1962 по 1986 год.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 08:00
Почему русские продолжают любить Америку
 
В миреСШАРоссияВашингтон (город)Анатолий Антонов
 
 
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