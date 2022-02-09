https://ria.ru/20220209/bodisko-1771943297.html

Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско

Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско - РИА Новости, 09.02.2022

Посол в США возложил венок на могилу российского дипломата Бодиско

Посол РФ в США Анатолий Антонов в канун Дня дипломата возложил венок на могилу своего предшественника Александра Бодиско, который работал в Вашингтоне в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:58

2022-02-09T18:58

2022-02-09T18:58

в мире

сша

россия

вашингтон (город)

анатолий антонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в канун Дня дипломата возложил венок на могилу своего предшественника Александра Бодиско, который работал в Вашингтоне в середине XIX века.Бодиско служил посланником Российской Империи в США 17 лет. Когда он скончался в 1854 году, конгресс на день прервал работу, а в траурных церемониях принимал участие президент Франклин Пирс."Я вас хочу заверить, что российские дипломаты делают все возможное для того, чтобы стабилизировать российско-американские отношения, потому что, как я уверен, такое состояние отвечает национальным интересам России и США", - добавил он.Бодиско похоронен на кладбище Оак Хилл Семетри в американской столице. Дольше него пост посла в США занимал только Анатолий Добрынин, который представлял в Вашингтоне СССР с 1962 по 1986 год.

https://ria.ru/20150210/1046804099.html

https://ria.ru/20220207/amerika-1771347874.html

сша

россия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, вашингтон (город), анатолий антонов