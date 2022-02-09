https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771906717.html

Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности

Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности - РИА Новости, 09.02.2022

Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:12

2022-02-09T16:12

2022-02-09T16:30

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга, отметив, что глава МИД Британии посетит Москву с рабочим визитом 10 февраля.

https://ria.ru/20220209/mgu-1771880193.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, россия, сергей лавров, великобритания, лиз трасс