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Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности
Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности - РИА Новости, 09.02.2022
Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:12
2022-02-09T16:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
москва
россия
сергей лавров
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга, отметив, что глава МИД Британии посетит Москву с рабочим визитом 10 февраля.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, россия, сергей лавров, великобритания, лиз трасс
16:12 09.02.2022 (обновлено: 16:30 09.02.2022)
 
Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности

Главы МИД Лавров и Трасс обсудят 10 февраля в Москве гарантии безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга, отметив, что глава МИД Британии посетит Москву с рабочим визитом 10 февраля.
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 14:34
Глава МИД Британии захотела во время визита в Москву посетить МГУ
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМоскваРоссияСергей ЛавровВеликобританияЛиз Трасс
 
 
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