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Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности
Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности - РИА Новости, 09.02.2022
Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:12
2022-02-09T16:12
2022-02-09T16:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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лиз трасс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга, отметив, что глава МИД Британии посетит Москву с рабочим визитом 10 февраля.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, россия, сергей лавров, великобритания, лиз трасс
16:12 09.02.2022 (обновлено: 16:30 09.02.2022)
Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности
Главы МИД Лавров и Трасс обсудят 10 февраля в Москве гарантии безопасности