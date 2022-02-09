https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771874068.html

В МИД рассчитывают получить конкретный ответ от США на направленные вопросы

В МИД рассчитывают получить конкретный ответ от США на направленные вопросы - РИА Новости, 09.02.2022

В МИД рассчитывают получить конкретный ответ от США на направленные вопросы

Россия направила США конкретный перечень вопросов и хочет получить предельно конкретный, письменный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:06

2022-02-09T14:06

2022-02-09T14:06

россия

восточная европа

сша

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия направила США конкретный перечень вопросов и хочет получить предельно конкретный, письменный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас мы действительно приступили вот уже к прикладной стороне, направляя просто уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которым мы хотим получить предельно конкретный, письменный же ответ", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

https://ria.ru/20220209/nato-1771850065.html

россия

восточная европа

сша

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россия, восточная европа, сша, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова