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В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности
В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности
Россия хочет понять, готовы ли США к серьёзному разговору о российских требованиях по гарантиям безопасности, в частности, о нерасширении НАТО, от этого будет... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:11
2022-02-09T13:18
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
сша
россия
румыния
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия хочет понять, готовы ли США к серьёзному разговору о российских требованиях по гарантиям безопасности, в частности, о нерасширении НАТО, от этого будет зависеть все остальное, в том числе идея об инспекциях объектов в Польше и Румынии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее газета Pais со ссылкой на переданный США ответ на российские предложения по гарантиям безопасности сообщила, что США готовы обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше."Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе. Но мы не погружаемся в материю конкретики этого предложения сейчас, потому что для нас главное понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьёзного разговора по нерасширению НАТО и возврату его конфигурации к положению по состоянию на 1997 год, на момент подписания основополагающего акта", - сказал Рябков.Он отметил, что "вот от этого зависит все остальное". "Если получится, что этот разговор реально пойдёт, а не замкнётся вновь на бессмысленные нравоучения и попытки нам "втолковать" полностью дискредитировавшую себя западную логику подхода к вопросам безопасности, опорочить, оспорить единственно возможную нашу интерпретацию принципа неделимой безопасности, если, я подчёркиваю, хоть продвинуться в каком-то масштабе к более предметному, глубокому и ориентированному на результат обсуждению и в перспективе решению этих главных задач, тогда ситуация с американским предложением по этим инспекциям будет иначе", - заявил дипломат.Он отметил, что пока это "не более чем сигнал о серьёзности восприятия нашей постановки вопроса, о серьёзности отношения к нашим предложениям по проектам соглашений". "Оснований заниматься конкретикой американских идей в отсутствии понимания, что там есть хоть малейший просвет по нерасширению НАТО, нет", - сказал Рябков.Он добавил, что в переданном НАТО ответе на российские предложения по гарантиям безопасности "процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американскими, хотя и в американском тоже хватает неприемлемых постановок вопроса".
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в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, сша, россия, румыния
12:11 09.02.2022 (обновлено: 13:18 09.02.2022)
 
В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности

Рябков: от готовности США обсуждать нерасширение НАТО зависит остальное в вопросе гарантий

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия хочет понять, готовы ли США к серьёзному разговору о российских требованиях по гарантиям безопасности, в частности, о нерасширении НАТО, от этого будет зависеть все остальное, в том числе идея об инспекциях объектов в Польше и Румынии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее газета Pais со ссылкой на переданный США ответ на российские предложения по гарантиям безопасности сообщила, что США готовы обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
"Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе. Но мы не погружаемся в материю конкретики этого предложения сейчас, потому что для нас главное понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьёзного разговора по нерасширению НАТО и возврату его конфигурации к положению по состоянию на 1997 год, на момент подписания основополагающего акта", - сказал Рябков.
Он отметил, что "вот от этого зависит все остальное". "Если получится, что этот разговор реально пойдёт, а не замкнётся вновь на бессмысленные нравоучения и попытки нам "втолковать" полностью дискредитировавшую себя западную логику подхода к вопросам безопасности, опорочить, оспорить единственно возможную нашу интерпретацию принципа неделимой безопасности, если, я подчёркиваю, хоть продвинуться в каком-то масштабе к более предметному, глубокому и ориентированному на результат обсуждению и в перспективе решению этих главных задач, тогда ситуация с американским предложением по этим инспекциям будет иначе", - заявил дипломат.
Он отметил, что пока это "не более чем сигнал о серьёзности восприятия нашей постановки вопроса, о серьёзности отношения к нашим предложениям по проектам соглашений". "Оснований заниматься конкретикой американских идей в отсутствии понимания, что там есть хоть малейший просвет по нерасширению НАТО, нет", - сказал Рябков.
Он добавил, что в переданном НАТО ответе на российские предложения по гарантиям безопасности "процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американскими, хотя и в американском тоже хватает неприемлемых постановок вопроса".
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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В миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОСШАРоссияРумыния
 
 
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