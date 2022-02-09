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В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности

В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности - РИА Новости, 09.02.2022

В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности

Россия хочет понять, готовы ли США к серьёзному разговору о российских требованиях по гарантиям безопасности, в частности, о нерасширении НАТО, от этого будет... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:11

2022-02-09T12:11

2022-02-09T13:18

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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румыния

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия хочет понять, готовы ли США к серьёзному разговору о российских требованиях по гарантиям безопасности, в частности, о нерасширении НАТО, от этого будет зависеть все остальное, в том числе идея об инспекциях объектов в Польше и Румынии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее газета Pais со ссылкой на переданный США ответ на российские предложения по гарантиям безопасности сообщила, что США готовы обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше."Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе. Но мы не погружаемся в материю конкретики этого предложения сейчас, потому что для нас главное понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьёзного разговора по нерасширению НАТО и возврату его конфигурации к положению по состоянию на 1997 год, на момент подписания основополагающего акта", - сказал Рябков.Он отметил, что "вот от этого зависит все остальное". "Если получится, что этот разговор реально пойдёт, а не замкнётся вновь на бессмысленные нравоучения и попытки нам "втолковать" полностью дискредитировавшую себя западную логику подхода к вопросам безопасности, опорочить, оспорить единственно возможную нашу интерпретацию принципа неделимой безопасности, если, я подчёркиваю, хоть продвинуться в каком-то масштабе к более предметному, глубокому и ориентированному на результат обсуждению и в перспективе решению этих главных задач, тогда ситуация с американским предложением по этим инспекциям будет иначе", - заявил дипломат.Он отметил, что пока это "не более чем сигнал о серьёзности восприятия нашей постановки вопроса, о серьёзности отношения к нашим предложениям по проектам соглашений". "Оснований заниматься конкретикой американских идей в отсутствии понимания, что там есть хоть малейший просвет по нерасширению НАТО, нет", - сказал Рябков.Он добавил, что в переданном НАТО ответе на российские предложения по гарантиям безопасности "процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американскими, хотя и в американском тоже хватает неприемлемых постановок вопроса".

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в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, сша, россия, румыния