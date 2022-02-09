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Ситуация с европейской безопасностью ухудшается, заявил Чижов
Ситуация с европейской безопасностью ухудшается, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022
Ситуация с европейской безопасностью ухудшается, заявил Чижов
Ситуация с европейской безопасностью становится хуже с годами, теперь стоит вопрос об угрозах национальной безопасности России, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:15
2022-02-09T08:17
в мире
владимир чижов
владимир путин
олаф шольц
эммануэль макрон
франция
восточная европа
россия
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация с европейской безопасностью становится хуже с годами, теперь стоит вопрос об угрозах национальной безопасности России, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Отвечая на вопрос, как сейчас обстоит ситуация с европейской безопасностью, он сказал: "С годами она ухудшалась. И теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности"."Да, мы готовы, как любят выражаться наши оппоненты, дать дипломатии шанс, что и было сделано в декабре. Были выдвинуты известные инициативы, в январе прошёл первый раунд переговоров по ним, в конце прошлого месяца США и НАТО дали нам свои ответы. Сейчас в Москве ведётся межведомственная проработка наших позиций, которая будет закреплена решением президента (Владимира Путина)", - добавил он.Параллельно продолжаются дипломатические усилия: в понедельник в Москве был президент Франции Эммануэль Макрон, на следующей неделе ожидается Канцлер ФРГ Олаф Шольц, сказал постпред."Мы не ограничиваемся этим кругом партнеров", - отметил он, упомянув Китай.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771797184.html
https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771610654.html
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в мире, владимир чижов, владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон, франция, восточная европа, россия, нато
08:15 09.02.2022 (обновлено: 08:17 09.02.2022)
 
Ситуация с европейской безопасностью ухудшается, заявил Чижов

Постпред России Чижов заявил об осязаемых угрозах для российской безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация с европейской безопасностью становится хуже с годами, теперь стоит вопрос об угрозах национальной безопасности России, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Отвечая на вопрос, как сейчас обстоит ситуация с европейской безопасностью, он сказал: "С годами она ухудшалась. И теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности".
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Посольство России приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности
"Да, мы готовы, как любят выражаться наши оппоненты, дать дипломатии шанс, что и было сделано в декабре. Были выдвинуты известные инициативы, в январе прошёл первый раунд переговоров по ним, в конце прошлого месяца США и НАТО дали нам свои ответы. Сейчас в Москве ведётся межведомственная проработка наших позиций, которая будет закреплена решением президента (Владимира Путина)", - добавил он.
Параллельно продолжаются дипломатические усилия: в понедельник в Москве был президент Франции Эммануэль Макрон, на следующей неделе ожидается Канцлер ФРГ Олаф Шольц, сказал постпред.
"Мы не ограничиваемся этим кругом партнеров", - отметил он, упомянув Китай.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Йоргос Катрунгалос - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В миреВладимир ЧижовВладимир ПутинОлаф ШольцЭммануэль МакронФранцияВосточная ЕвропаРоссияНАТО
 
 
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