08:15 09.02.2022 (обновлено: 08:17 09.02.2022)
Ситуация с европейской безопасностью ухудшается, заявил Чижов
Постпред России Чижов заявил об осязаемых угрозах для российской безопасности
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация с европейской безопасностью становится хуже с годами, теперь стоит вопрос об угрозах национальной безопасности России, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Отвечая на вопрос, как сейчас обстоит ситуация с европейской безопасностью, он сказал: "С годами она ухудшалась. И теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности".
"Да, мы готовы, как любят выражаться наши оппоненты, дать дипломатии шанс, что и было сделано в декабре. Были выдвинуты известные инициативы, в январе прошёл первый раунд переговоров по ним, в конце прошлого месяца США и НАТО дали нам свои ответы. Сейчас в Москве ведётся межведомственная проработка наших позиций, которая будет закреплена решением президента (Владимира Путина)", - добавил он.
Параллельно продолжаются дипломатические усилия: в понедельник в Москве был президент Франции Эммануэль Макрон, на следующей неделе ожидается Канцлер ФРГ Олаф Шольц, сказал постпред.
"Мы не ограничиваемся этим кругом партнеров", - отметил он, упомянув Китай.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.