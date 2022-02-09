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Грызлов рассказал о возможных поставках вооружения в Белоруссию
Грызлов рассказал о возможных поставках вооружения в Белоруссию - РИА Новости, 09.02.2022
Грызлов рассказал о возможных поставках вооружения в Белоруссию
Россия поставит Белоруссии то вооружение, которое посчитает возможным, в том числе современное, для укрепления границ, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:55
2022-02-09T13:02
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия поставит Белоруссии то вооружение, которое посчитает возможным, в том числе современное, для укрепления границ, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов."Я знаю, что во время встречи министра обороны (РФ Сергея) Шойгу и президента Белоруссии (Александра) Лукашенко обсуждался вопрос поставок вооружения, мы говорили о современном вооружении, и тоже это не должно вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию. Ничего экстраординарного в этом нет, и мы поставим то вооружение, которое считаем возможным, это общепринятая практика, для укрепления нашей союзной группировки и укрепления наших западных границ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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безопасность
12:55 09.02.2022 (обновлено: 13:02 09.02.2022)
 
Грызлов рассказал о возможных поставках вооружения в Белоруссию

Посол в Минске Грызлов: Россия поставит Белоруссии вооружение, которое посчитает возможным

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Борис Грызлов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия поставит Белоруссии то вооружение, которое посчитает возможным, в том числе современное, для укрепления границ, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Я знаю, что во время встречи министра обороны (РФ Сергея) Шойгу и президента Белоруссии (Александра) Лукашенко обсуждался вопрос поставок вооружения, мы говорили о современном вооружении, и тоже это не должно вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию. Ничего экстраординарного в этом нет, и мы поставим то вооружение, которое считаем возможным, это общепринятая практика, для укрепления нашей союзной группировки и укрепления наших западных границ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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