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Более пяти тысяч фур ожидают выезда в Евросоюз из Белоруссии
Более пяти тысяч фур ожидают выезда в Евросоюз из Белоруссии - РИА Новости, 09.02.2022
Более пяти тысяч фур ожидают выезда в Евросоюз из Белоруссии
Более пяти тысяч фур ожидают выезда в страны ЕС из Белоруссии, самые большие очереди образовались на границе с Литвой, сообщили в среду в госпогранкомитете... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:39
2022-02-09T10:39
2022-02-09T10:39
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госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Более пяти тысяч фур ожидают выезда в страны ЕС из Белоруссии, самые большие очереди образовались на границе с Литвой, сообщили в среду в госпогранкомитете республики.По информации ведомства, в направлении Латвии скопилось 910 грузовиков, в Польшу - ожидают очереди 1550 фур, в Литву – 2560."На въезд в Литву фиксируется существенное замедление в оформлении фур. В Литовскую Республику за сутки проследовало только 37% грузовиков от пропускной способности. Напоминаем, что в сопредельных пунктах пропуска до сих пор не завершено обновление таможенных систем, что приводит к увеличению времени пересечения литовской границы", - говорится в сообщении погранкомитета.Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявлял, что сопредельные страны ЕС не выполняют в полной мере договоренности по пропуску через границу транспортных средств, из-за чего перед белорусскими пунктами пропуска скапливаются выезжающие из страны грузовики. Во вторник погранкомитет сообщал, что на границе с ЕС скопилось более 4,8 тысячи фур.
https://ria.ru/20211222/sanktsii-1764944989.html
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в мире, авто, латвия, польша, литва, госпогранкомитет белоруссии
Более пяти тысяч фур ожидают выезда в Евросоюз из Белоруссии
На белорусской границе скопилось более пяти тысяч фур, следующих в Евросоюз