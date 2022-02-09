https://ria.ru/20220209/belok-1771793711.html
Ученый рассказал о глобальной проблеме, с которой столкнется человечество
Ученый рассказал о глобальной проблеме, с которой столкнется человечество - РИА Новости, 09.02.2022
Ученый рассказал о глобальной проблеме, с которой столкнется человечество
Население Земли к 2050 году увеличится до 9 миллиардов человек, чтобы прокормить такое количество людей, понадобится вдвое больше белка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:12
2022-02-09T03:12
2022-02-09T03:12
наука
европа
африка
наука
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767563005_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_6a22e242b1c066dfa4d4d00ed7fb01cc.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Население Земли к 2050 году увеличится до 9 миллиардов человек, чтобы прокормить такое количество людей, понадобится вдвое больше белка, заявил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.Нехватка белка - это проблема будущего, над которой работают ученые. Они пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений."К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет 9 миллиардов, и понадобится больше белка для питания", - сказал Генцбиттель.Как пояснил ученый, в Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу. Но в других регионах, например Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут - основной источник белка в этих регионах.
https://ria.ru/20220126/retinol-1769662443.html
европа
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767563005_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d7551cc86824633ba85890b74c4a5acd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, африка, наука, общество
Ученый рассказал о глобальной проблеме, с которой столкнется человечество
Ученый Генцбиттель: через 30 лет человечеству будет требоваться вдвое больше белка
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Население Земли к 2050 году увеличится до 9 миллиардов человек, чтобы прокормить такое количество людей, понадобится вдвое больше белка, заявил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.
Нехватка белка - это проблема будущего, над которой работают ученые. Они пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений.
"К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет 9 миллиардов, и понадобится больше белка для питания", - сказал Генцбиттель.
Как пояснил ученый, в Европе
люди традиционно едят пшеницу и чечевицу. Но в других регионах, например Южной Азии или Африке
, люди в основном едят рис и нут. Нут - основной источник белка в этих регионах.