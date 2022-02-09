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Наука
https://ria.ru/20220209/belok-1771793711.html
Ученый рассказал о глобальной проблеме, с которой столкнется человечество
Ученый рассказал о глобальной проблеме, с которой столкнется человечество - РИА Новости, 09.02.2022
Ученый рассказал о глобальной проблеме, с которой столкнется человечество
Население Земли к 2050 году увеличится до 9 миллиардов человек, чтобы прокормить такое количество людей, понадобится вдвое больше белка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:12
2022-02-09T03:12
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Население Земли к 2050 году увеличится до 9 миллиардов человек, чтобы прокормить такое количество людей, понадобится вдвое больше белка, заявил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.Нехватка белка - это проблема будущего, над которой работают ученые. Они пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений."К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет 9 миллиардов, и понадобится больше белка для питания", - сказал Генцбиттель.Как пояснил ученый, в Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу. Но в других регионах, например Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут - основной источник белка в этих регионах.
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европа, африка, наука, общество
03:12 09.02.2022
 
Ученый рассказал о глобальной проблеме, с которой столкнется человечество

Ученый Генцбиттель: через 30 лет человечеству будет требоваться вдвое больше белка

© Depositphotos / alex9500Белковая диета
Белковая диета - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Depositphotos / alex9500
Белковая диета
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Население Земли к 2050 году увеличится до 9 миллиардов человек, чтобы прокормить такое количество людей, понадобится вдвое больше белка, заявил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.
Нехватка белка - это проблема будущего, над которой работают ученые. Они пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений.
"К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет 9 миллиардов, и понадобится больше белка для питания", - сказал Генцбиттель.
Как пояснил ученый, в Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу. Но в других регионах, например Южной Азии или Африке, люди в основном едят рис и нут. Нут - основной источник белка в этих регионах.
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