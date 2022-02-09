https://ria.ru/20220209/baykal-1771839179.html

Легкий самолет "Байкал" планируют сделать беспилотным к 2040 году

Легкий самолет "Байкал" планируют сделать беспилотным к 2040 году - РИА Новости, 09.02.2022

Легкий самолет "Байкал" планируют сделать беспилотным к 2040 году

Специалисты Уральского завода гражданской авиации работают над созданием версии нового легкого самолета ЛМС-901 "Байкал" с автопилотом, к 2040 году машину... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:51

2022-02-09T11:51

2022-02-09T11:51

россия

свердловская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ан-2

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты Уральского завода гражданской авиации работают над созданием версии нового легкого самолета ЛМС-901 "Байкал" с автопилотом, к 2040 году машину планируется сделать полностью беспилотной, заявил РИА Новости руководитель проектов УЗГА Аркадий Пьянников."К 2060-70 годам, по прогнозу ИКАО, в мире должны перейти на полностью беспилотные самолеты, даже когда речь идёт о пассажирских перевозках. Мы в эту сторону тоже смотрим. Наш план по ЛМС следующий: вначале создание пилотируемой версии с автопилотом в 2024 году, дальше начало работ по обеспечению ассистированного пилотажа, для грузовых перевозок пилота на борту не будет вообще, либо вместе с одним пилотом будет функционировать робототехнический комплекс. Наш глобальный план - 2040 год, переход к полностью автономному полету", - сказал он в ходе выставки NAIS.По словам Пьянникова, работы по оснащению "Байкала" автопилотом начнутся в этом году.ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Его первый полет состоялся 30 января с аэродрома "Арамиль" (Свердловская область). Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.

https://ria.ru/20220130/samolet-1770189174.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/tu160-1771156715.html

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россия, свердловская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-2