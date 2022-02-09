https://ria.ru/20220209/bangladesh-1771813223.html
Посольство: смерть россиян на стройке АЭС "Руппур" не связана с травмами
Посольство: смерть россиян на стройке АЭС "Руппур" не связана с травмами - РИА Новости, 09.02.2022
Посольство: смерть россиян на стройке АЭС "Руппур" не связана с травмами
Смерть пяти россиян, работавших на проекте строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш, не имела насильственный характер и не была связана с производственными... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:41
2022-02-09T09:41
2022-02-09T10:33
в мире
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бангладеш
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс руппур
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. Смерть пяти россиян, работавших на проекте строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш, не имела насильственный характер и не была связана с производственными травмами, сообщило посольство РФ."Посольство России в Дакке поставлено в известность о факте кончины в период с 26 января по 6 февраля с.г. пяти россиян, работавших на проекте строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш (Шакиров М.Р., Барченко А.Е., Чукин П.Н., Толмачев В.А., Воротников А.И.). В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти. По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами", - информирует посольство.Там отметили, что работодатели погибших находятся в контакте с полицией Бангладеш и их родственниками, а посольство занимается оформлением документов для отправки тел на родину."Следим за развитием ситуации и выражаем глубокие соболезнования семьям скончавшихся соотечественников", - сообщили в посольстве.Накануне "Росатом" заявил, что сотрудничает со следственной группой в Бангладеш, работающей над установлением причин смерти нескольких россиян, работавших на стройке местной АЭС "Руппур".
https://ria.ru/20220208/bangladesh-1771748684.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/albaniya-1755758062.html
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в мире, россия, дакка (город), бангладеш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур
09:41 09.02.2022 (обновлено: 10:33 09.02.2022)
Посольство: смерть россиян на стройке АЭС "Руппур" не связана с травмами
Посольство: смерть пяти россиян на стройплощадке АЭС в Бангладеш не была насильственной