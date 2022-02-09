https://ria.ru/20220209/aviaperevozki-1771861720.html

Правительство утвердило размер субсидирования внутрироссийских чартеров

Правительство утвердило размер субсидирования внутрироссийских чартеров - РИА Новости, 09.02.2022

Правительство утвердило размер субсидирования внутрироссийских чартеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутрироссийских чартерных рейсов, в 2022 году на эти цели выделено 1,2 миллиарда РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:18

2022-02-09T14:18

2022-02-09T14:18

туризм

туризм

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

новости - туризм

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутрироссийских чартерных рейсов, в 2022 году на эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина.Практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была введена в прошлом году. С ее помощью можно возместить до 50 процентов затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь эта мера станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно. На заседании правительства в начале февраля Мишустин отмечал, что туротрасль нуждается в поддержке государства, потому что сталкивается с серьезными трудностями из-за многочисленных ограничений, вызванных пандемией. Он также выражал надежду на то, что цены на путевки в популярные российские города станут более доступными, а граждане воспользуются возможностями для путешествий по стране.Благодаря этим субсидиям стоимость поездки для туристов снижается в полтора-два раза, сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

https://ria.ru/20220204/keshbek-1771011140.html

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туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, новости - туризм