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Туризм
https://ria.ru/20220209/aviaperevozki-1771861720.html
Правительство утвердило размер субсидирования внутрироссийских чартеров
Правительство утвердило размер субсидирования внутрироссийских чартеров - РИА Новости, 09.02.2022
Правительство утвердило размер субсидирования внутрироссийских чартеров
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутрироссийских чартерных рейсов, в 2022 году на эти цели выделено 1,2 миллиарда РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:18
2022-02-09T14:18
туризм
туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
новости - туризм
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутрироссийских чартерных рейсов, в 2022 году на эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина.Практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была введена в прошлом году. С ее помощью можно возместить до 50 процентов затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь эта мера станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно. На заседании правительства в начале февраля Мишустин отмечал, что туротрасль нуждается в поддержке государства, потому что сталкивается с серьезными трудностями из-за многочисленных ограничений, вызванных пандемией. Он также выражал надежду на то, что цены на путевки в популярные российские города станут более доступными, а граждане воспользуются возможностями для путешествий по стране.Благодаря этим субсидиям стоимость поездки для туристов снижается в полтора-два раза, сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
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туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, новости - туризм
14:18 09.02.2022
 
Правительство утвердило размер субсидирования внутрироссийских чартеров

Правительство утвердило субсидирование внутрироссийских чартеров на 2022 год

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутрироссийских чартерных рейсов, в 2022 году на эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
Практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была введена в прошлом году. С ее помощью можно возместить до 50 процентов затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь эта мера станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно.
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На заседании правительства в начале февраля Мишустин отмечал, что туротрасль нуждается в поддержке государства, потому что сталкивается с серьезными трудностями из-за многочисленных ограничений, вызванных пандемией. Он также выражал надежду на то, что цены на путевки в популярные российские города станут более доступными, а граждане воспользуются возможностями для путешествий по стране.
Благодаря этим субсидиям стоимость поездки для туристов снижается в полтора-два раза, сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова.
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