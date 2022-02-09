https://ria.ru/20220209/aviadur-1771970755.html
Минобороны сообщило об авиаударе ВВС Израиля по Сирии
Минобороны сообщило об авиаударе ВВС Израиля по Сирии - РИА Новости, 10.02.2022
Минобороны сообщило об авиаударе ВВС Израиля по Сирии
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-09T22:23
2022-02-09T22:23
2022-02-10T09:50
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской провинции Дамаск в районе 2 часов ночи.Командование ВС Сирии заявило в среду, что в 00.56 (совпадает с мск) Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1.10, по данным сирийских военных, была предпринята вторая атака."В районе 2 мск 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск", - сказал Журавлев.По его словам, восемь ракет уничтожили средствами ПВО российского производства, которые состояли на вооружении сирийской армии.
https://ria.ru/20220209/izrail-1771834311.html
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в мире, сирия, бейрут, израиль, ввс израиля, f-16, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:23 09.02.2022 (обновлено: 09:50 10.02.2022)
Минобороны сообщило об авиаударе ВВС Израиля по Сирии
Минобороны заявило об авиаударе ВВС Израиля по сирийской провинции Дамаск поздно ночью