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Минобороны сообщило об авиаударе ВВС Израиля по Сирии
Минобороны сообщило об авиаударе ВВС Израиля по Сирии - РИА Новости, 10.02.2022
Минобороны сообщило об авиаударе ВВС Израиля по Сирии
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-09T22:23
2022-02-10T09:50
в мире
сирия
бейрут
израиль
ввс израиля
f-16
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской провинции Дамаск в районе 2 часов ночи.Командование ВС Сирии заявило в среду, что в 00.56 (совпадает с мск) Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1.10, по данным сирийских военных, была предпринята вторая атака."В районе 2 мск 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск", - сказал Журавлев.По его словам, восемь ракет уничтожили средствами ПВО российского производства, которые состояли на вооружении сирийской армии.
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в мире, сирия, бейрут, израиль, ввс израиля, f-16, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:23 09.02.2022 (обновлено: 09:50 10.02.2022)
 
Минобороны сообщило об авиаударе ВВС Израиля по Сирии

Минобороны заявило об авиаударе ВВС Израиля по сирийской провинции Дамаск поздно ночью

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской провинции Дамаск в районе 2 часов ночи.
Командование ВС Сирии заявило в среду, что в 00.56 (совпадает с мск) Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1.10, по данным сирийских военных, была предпринята вторая атака.
"В районе 2 мск 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск", - сказал Журавлев.
По его словам, восемь ракет уничтожили средствами ПВО российского производства, которые состояли на вооружении сирийской армии.
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Вчера, 11:34Война в Сирии
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В миреСирияБейрутИзраильВВС ИзраиляF-16РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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