iPhone научат принимать оплату в одно касание

Смартфоны Apple получат новую функцию, которая превратит iPhone в терминал оплаты. О Tap to Pay сообщается на официальном сайте производителя. РИА Новости, 09.02.2022

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Смартфоны Apple получат новую функцию, которая превратит iPhone в терминал оплаты. О Tap to Pay сообщается на официальном сайте производителя.Для работы сервиса понадобится смартфон iPhone XS или более поздней версии, пользователю предложат загрузить специальное приложение для настройки функции, основанной на чипе NFC. Заявлено, что Tap to Pay использует ту же защиту платежных данных, что и Apple Pay, с шифрованием Secure Element. Оно генерирует уникальные идентификаторы транзакций каждый раз, когда совершается покупка, а Apple не получает данные о товаре или том, кто платит через терминал.Сервис будет работать с бесконтактными кредитными и дебетовыми картами ведущих платежных сетей, включая Visa, Mastercard, American Express и Discover.Первыми превратить смартфон в платежный терминал смогут пользователи iPhone в США — функция для них станет доступна в этом году. Как обещают в Apple, позже Tap to Pay появится и в других странах.

