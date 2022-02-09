https://ria.ru/20220209/antonov-1771959210.html

Посол России назвал разговоры о планах эскалации вокруг Украины ложью

Посол России назвал разговоры о планах эскалации вокруг Украины ложью - РИА Новости, 09.02.2022

Посол России назвал разговоры о планах эскалации вокруг Украины ложью

Посол России в США Анатолий Антонов назвал "инсинуациями и лживыми новостями" разговоры о планах эскалации вокруг Украины и сообщил, что постоянно опровергает... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:27

2022-02-09T20:27

2022-02-09T20:27

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украина

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "инсинуациями и лживыми новостями" разговоры о планах эскалации вокруг Украины и сообщил, что постоянно опровергает подобные обвинения в контактах с американскими властями."Никто из российских высших представителей никогда не говорил о том, что Россия собирается напасть на какое-то государство. Все это инсинуации, все это лживые новости. Мы говорим об этом постоянно", - сказал он журналистам."В частности, вчера у меня были встречи. Четко и ясно начинаю разговор с улыбкой о том, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра Россия не нападет на Украину. "Есть еще вопросы ко мне?" - спрашиваю я и смотрю прямо в лицо своим коллегам. А теперь давайте разговаривать о серьёзных вещах", - рассказал Антонов.В США утверждают, что Россия стянула более 100 тысяч военных к границам Украины и в состоянии в любой момент начать наступление, в Москве это не раз опровергали.Распространение подобных слухов посол назвал частью информационной войны. "Информационная война навязана, информационная война продолжается, и образчик неприемлемой этой информационной компании - недавняя публикация Bloomberg, когда было сказано о том, что Россия уже напала на Украину", - сказал он.Агентство в пятницу удалило выпущенную на свой сайт новость о начале "вторжения" и объяснило ее публикацию технической ошибкой.

https://ria.ru/20220209/potok-1771846100.html

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в мире, сша, москва, россия, ситуация в днр и лнр, украина, анатолий антонов, санкции