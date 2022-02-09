https://ria.ru/20220209/amputatsiya-1771794164.html
Врач предупредил о риске ампутации после COVID-19
Врач предупредил о риске ампутации после COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
Врач предупредил о риске ампутации после COVID-19
Тромбоз у переболевших коронавирусом встречается очень часто, на его фоне может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, ведущее к ампутации, РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:24
2022-02-09T03:24
2022-02-09T04:54
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Тромбоз у переболевших коронавирусом встречается очень часто, на его фоне может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, ведущее к ампутации, заявил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.Он отметил, что в основном страдают артерии конечностей, как верхних, так и нижних. При этом на фоне тромбоза может развиться тяжелая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения, и дело может дойти до ампутации конечности."Во время пандемии таких случаев было немало", - подчеркнул Чупин.Что касается времени развития тромбоза после перенесенного коронавируса, то четкой закономерности здесь нет, отметил доктор. Это может произойти как на пике самой болезни, как правило, у тяжелых пациентов, так и через несколько месяцев. Риск сохраняется довольно долго. И чем тяжелее болел человек, тем дольше будут сохраняться воспалительные и фиброзные изменения в легких и другие негативные проявления, повышающие риски тромботических осложнений, уточнил врач.Он добавил, что также в группу риска входят больные, страдающие атеросклерозом, тем более если у них ранее уже проводились операции на сосудах. Пациентов, которые не имеют исходного атеросклероза, перенесли ковид амбулаторно, в более легкой форме, без тяжелого поражения легких, имеют хорошие результаты анализов крови, к группе риска обычно не относят, но и им необходимо контролировать ситуацию."Бывает, что пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом", - пояснил Чупин.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:24 09.02.2022 (обновлено: 04:54 09.02.2022)
Врач предупредил о риске ампутации после COVID-19
Врач Чупин предупредил об опасности ампутации конечностей из-за тромбоза после COVID-19
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Тромбоз у переболевших коронавирусом встречается очень часто, на его фоне может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, ведущее к ампутации, заявил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.
"Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто", - сказал Чупин РИА Новости.
Он отметил, что в основном страдают артерии конечностей, как верхних, так и нижних. При этом на фоне тромбоза может развиться тяжелая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения, и дело может дойти до ампутации конечности.
"Во время пандемии таких случаев было немало", - подчеркнул Чупин.
Что касается времени развития тромбоза после перенесенного коронавируса, то четкой закономерности здесь нет, отметил доктор. Это может произойти как на пике самой болезни, как правило, у тяжелых пациентов, так и через несколько месяцев. Риск сохраняется довольно долго. И чем тяжелее болел человек, тем дольше будут сохраняться воспалительные и фиброзные изменения в легких и другие негативные проявления, повышающие риски тромботических осложнений, уточнил врач.
Он добавил, что также в группу риска входят больные, страдающие атеросклерозом, тем более если у них ранее уже проводились операции на сосудах. Пациентов, которые не имеют исходного атеросклероза, перенесли ковид амбулаторно, в более легкой форме, без тяжелого поражения легких, имеют хорошие результаты анализов крови, к группе риска обычно не относят, но и им необходимо контролировать ситуацию.
"Бывает, что пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом", - пояснил Чупин.