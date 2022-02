https://ria.ru/20220209/adel-1771817755.html

Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards

Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards

2022-02-09T10:10

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британская певица Адель получила главный приз на британской музыкальной премии Brit Awards (BRITs), ее композиция Easy on Me, ставшая первым синглом после пяти лет перерыва, победила в номинации "Песня года".Кроме того, Адель получила награду в номинации "Артист года". За приз в этой номинации также боролись музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв, исполнительница Little Simz, а также музыкант Сэм Фендер.В номинации "Международный артист года" награду завоевала знаменитая американская певица Билли Айлиш.В ноябре 2021 года организаторы премии заявили, что Brit Awards с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские и будет вручаться в гендерно-нейтральных номинациях "Артист года" и "Международный артист года".Brit Awards - ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

