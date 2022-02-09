Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards
Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards с песней Easy on me
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Певица Адель
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британская певица Адель получила главный приз на британской музыкальной премии Brit Awards (BRITs), ее композиция Easy on Me, ставшая первым синглом после пяти лет перерыва, победила в номинации "Песня года".
Кроме того, Адель получила награду в номинации "Артист года". За приз в этой номинации также боролись музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв, исполнительница Little Simz, а также музыкант Сэм Фендер.
В номинации "Международный артист года" награду завоевала знаменитая американская певица Билли Айлиш.
В ноябре 2021 года организаторы премии заявили, что Brit Awards с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские и будет вручаться в гендерно-нейтральных номинациях "Артист года" и "Международный артист года".
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Brit Awards - ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.
Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".