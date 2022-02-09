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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220209/adel-1771817755.html
Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards
Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards - РИА Новости, 09.02.2022
Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards
Британская певица Адель получила главный приз на британской музыкальной премии Brit Awards (BRITs), ее композиция Easy on Me, ставшая первым синглом после пяти... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:10
2022-02-09T10:10
культура
новости культуры
великобритания
в мире
эд ширан
билли айлиш
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ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британская певица Адель получила главный приз на британской музыкальной премии Brit Awards (BRITs), ее композиция Easy on Me, ставшая первым синглом после пяти лет перерыва, победила в номинации "Песня года".Кроме того, Адель получила награду в номинации "Артист года". За приз в этой номинации также боролись музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв, исполнительница Little Simz, а также музыкант Сэм Фендер.В номинации "Международный артист года" награду завоевала знаменитая американская певица Билли Айлиш.В ноябре 2021 года организаторы премии заявили, что Brit Awards с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские и будет вручаться в гендерно-нейтральных номинациях "Артист года" и "Международный артист года".Brit Awards - ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".
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новости культуры, великобритания, в мире, эд ширан, билли айлиш
10:10 09.02.2022
 
Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards

Певица Адель получила главный приз на премии Brit Awards с песней Easy on me

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель
Певица Адель - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Певица Адель
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ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британская певица Адель получила главный приз на британской музыкальной премии Brit Awards (BRITs), ее композиция Easy on Me, ставшая первым синглом после пяти лет перерыва, победила в номинации "Песня года".
Кроме того, Адель получила награду в номинации "Артист года". За приз в этой номинации также боролись музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв, исполнительница Little Simz, а также музыкант Сэм Фендер.
В номинации "Международный артист года" награду завоевала знаменитая американская певица Билли Айлиш.
В ноябре 2021 года организаторы премии заявили, что Brit Awards с 2022 года откажется от деления номинаций на мужские и женские и будет вручаться в гендерно-нейтральных номинациях "Артист года" и "Международный артист года".
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Brit Awards - ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.
Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".
 
КультураНовости культурыВеликобританияВ миреЭд ШиранБилли Айлиш
 
 
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