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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/zetajones-1771653866.html
Кэтрин Зета-Джонс снимется в сериале "Сокровище нации", пишут СМИ
Кэтрин Зета-Джонс снимется в сериале "Сокровище нации", пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2022
Кэтрин Зета-Джонс снимется в сериале "Сокровище нации", пишут СМИ
Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс присоединилась к актерскому составу предстоящего сериала Disney+ "Сокровище нации", сообщает Deadline. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:52
2022-02-08T15:52
культура
новости культуры
кино и сериалы
кэтрин зета-джонс
the walt disney company
николас кейдж
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс присоединилась к актерскому составу предстоящего сериала Disney+ "Сокровище нации", сообщает Deadline. В студии отмечают, что предстоящее шоу станет расширением одноименной кинофраншизы, но не прямым ее продолжением. Поэтому Николаса Кейджа, который играл в предыдущих фильмах Бена Гейтса, ждать не стоит.Вместо него центральное место в сюжете займет актриса Лизетт Алексис. Она сыграет "мечтательницу, которая отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть правду о таинственном прошлом своей семьи и спасти потерянное панамериканское сокровище". Звезду "Маски Зорро" тоже утвердили на одну из ключевых ролей. Кэтрин Зета-Джонс сыграет Билли — миллиардершу, эксперта по антиквариату на черном рынке и охотницу за сокровищами. Всего она добилась сама, превратившись из нищей сироты в стильную деловую женщину и авантюристку. Она привыкла получать то, что хочет. Ее новой целью становится то самое сокровище, но не только из-за денег. Этот клад важен для бизнес-леди по еще одной серьезной причине.Режиссер — Джон Тертелтауб, который снял предыдущие части приключенческой кинофраншизы с Кейджем. Продюсер — Джерри Брукхаймер, а сценаристы — Марианна и Кормак Уибберли.По информации Deadline, вместе с Алексис и Зетой-Джонс в сериале также снимутся Линдон Смит, Джейк Остин Уолкер, Антонио Сиприано, Джордан Родригес и другие. Дата выхода шоу пока не объявлена.
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новости культуры, кино и сериалы, кэтрин зета-джонс, the walt disney company, николас кейдж
15:52 08.02.2022
 
Кэтрин Зета-Джонс снимется в сериале "Сокровище нации", пишут СМИ

Кэтрин Зета-Джонс снимется в сериале "Сокровище нации", пишут СМИ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кэтрин Зета-Джонс
Актриса Кэтрин Зета-Джонс - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс присоединилась к актерскому составу предстоящего сериала Disney+ "Сокровище нации", сообщает Deadline.
В студии отмечают, что предстоящее шоу станет расширением одноименной кинофраншизы, но не прямым ее продолжением. Поэтому Николаса Кейджа, который играл в предыдущих фильмах Бена Гейтса, ждать не стоит.
Вместо него центральное место в сюжете займет актриса Лизетт Алексис. Она сыграет "мечтательницу, которая отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть правду о таинственном прошлом своей семьи и спасти потерянное панамериканское сокровище".
Звезду "Маски Зорро" тоже утвердили на одну из ключевых ролей. Кэтрин Зета-Джонс сыграет Билли — миллиардершу, эксперта по антиквариату на черном рынке и охотницу за сокровищами. Всего она добилась сама, превратившись из нищей сироты в стильную деловую женщину и авантюристку.
Она привыкла получать то, что хочет. Ее новой целью становится то самое сокровище, но не только из-за денег. Этот клад важен для бизнес-леди по еще одной серьезной причине.
Режиссер — Джон Тертелтауб, который снял предыдущие части приключенческой кинофраншизы с Кейджем. Продюсер — Джерри Брукхаймер, а сценаристы — Марианна и Кормак Уибберли.
По информации Deadline, вместе с Алексис и Зетой-Джонс в сериале также снимутся Линдон Смит, Джейк Остин Уолкер, Антонио Сиприано, Джордан Родригес и другие.
Дата выхода шоу пока не объявлена.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКэтрин Зета-ДжонсThe Walt Disney CompanyНиколас Кейдж
 
 
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