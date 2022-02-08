17:24 08.02.2022 (обновлено: 17:30 08.02.2022)
Зеленский прокомментировал обещания Лукашенко прекратить поставки ГСМ
Президент Зеленский об обещаниях Лукашенко прекратить поставки ГСМ: пострадают люди
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обещания президента Белоруссии прекратить поставку энергоресурсов на Украину, заявил, что запросил статистику товарооборота между странами, по его словам, больше экспортирует Минск, от ограничений пострадают люди.
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"Я попросил дать мне статистику товарооборота между нашими странами. Он составляет 6 миллиардов (долларов - ред.), из них 1,5 миллиарда экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 миллиарда экспортирует Беларусь. То есть, если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание вернуться в каменный век, можем делать так. Что-то запретит Беларусь, тогда запретит Украина, всегда решения принимают политики, а страдают, к сожалению, люди", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник в Киеве.
Отношения Киева и Минска ухудшились после того, как Украина не признала Лукашенко легитимным президентом по итогам выборов в 2020 году.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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