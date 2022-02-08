https://ria.ru/20220208/zelenskiy-1771711769.html

Зеленский выразил надежду на скорое проведение "нормандского" саммита

Зеленский выразил надежду на скорое проведение "нормандского" саммита - РИА Новости, 08.02.2022

Зеленский выразил надежду на скорое проведение "нормандского" саммита

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что рассчитывает на проведение саммита в "нормандском... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:10

2022-02-08T16:10

2022-02-08T17:03

в мире

франция

эммануэль макрон

украина

владимир зеленский

"нормандская четверка"

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что рассчитывает на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время."Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках "нормандского формата". Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки", - заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с Макроном. Зеленский в ходе совместного заявления с Макроном обращался к президенту Франции на "ты".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, украина, владимир зеленский, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр