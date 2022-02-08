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Зеленский выразил надежду на скорое проведение "нормандского" саммита
Зеленский выразил надежду на скорое проведение "нормандского" саммита - РИА Новости, 08.02.2022
Зеленский выразил надежду на скорое проведение "нормандского" саммита
Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что рассчитывает на проведение саммита в "нормандском... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:10
2022-02-08T17:03
в мире
франция
эммануэль макрон
украина
владимир зеленский
"нормандская четверка"
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что рассчитывает на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время."Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках "нормандского формата". Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки", - заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с Макроном. Зеленский в ходе совместного заявления с Макроном обращался к президенту Франции на "ты".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, франция, эммануэль макрон, украина, владимир зеленский, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр
16:10 08.02.2022 (обновлено: 17:03 08.02.2022)
 
Зеленский выразил надежду на скорое проведение "нормандского" саммита

Президент Зеленский после встречи с Макроном рассчитывает на скорый "нормандский" саммит

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров в Киеве. 8 февраля 2022
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров в Киеве. 8 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров в Киеве. 8 февраля 2022
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что рассчитывает на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время.
"Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках "нормандского формата". Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки", - заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с Макроном. Зеленский в ходе совместного заявления с Макроном обращался к президенту Франции на "ты".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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