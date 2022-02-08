https://ria.ru/20220208/zdravookhranenie-1771707365.html

В России подготовили положение о единой информсистеме в здравоохранении

В России подготовили положение о единой информсистеме в здравоохранении - РИА Новости, 08.02.2022

В России подготовили положение о единой информсистеме в здравоохранении

Правительство РФ подготовило обновленное положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, изменения позволят собрать все... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:56

2022-02-08T15:56

2022-02-08T15:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

михаил мишустин

правительство рф

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ подготовило обновленное положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, изменения позволят собрать все необходимые сведения о пациентах в едином месте в электронном виде, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Она свяжет между собой все региональные медицинские организации", - сказал Мишустин."Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего: различные выписки, справки, медкарты. Чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни, даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу. Все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее, а в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь", - подчеркнул премьер.По его словам, в ближайшее время возможности единой информационной системы расширятся по нескольким направлениям."В нее станут поступать данные из различных федеральных реестров, а также те, которые касаются лекарственного обеспечения граждан, о результатах медицинских освидетельствований, об аккредитованных специалистах, ну и, конечно, необходимые для противодействия распространения коронавируса. Их анализ позволит прогнозировать ситуацию и оперативно принимать меры”, - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220201/zdravookhranenie-1770506642.html

https://ria.ru/20220126/onf-1769654161.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мишустин, правительство рф, коронавирус covid-19, коронавирусы