Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/zalozhnitsa-1771764259.html
Трамп назвал ФРГ заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Трамп назвал ФРГ заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.02.2022
Трамп назвал ФРГ заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство ФРГ за его позицию по проекту российского газопровода "Северный поток 2", заявив, что европейская... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:26
2022-02-08T19:26
в мире
джо байден
ангела меркель
олаф шольц
москва
россия
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1b65cefc0549eb5166048606404a6b4.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство ФРГ за его позицию по проекту российского газопровода "Северный поток 2", заявив, что европейская страна теперь является "заложницей России".Выступая во вторник в эфире телеканала Fox Business, бывший хозяин Белого дома рассказал, как пытался отговорить экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель от того, чтобы выдать разрешение на прокладку "Северного потока 2" в территориальных водах ее страны."Я действительно пытался уговорить ее не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: "Я не верю, что вы это делаете", - сказал Трамп.Бывший американский лидер вспомнил, как по этому поводу несколько лет назад на одной из встреч в шутку вручил Меркель белый флажок."Я сказал тогда: "Вот вам белый флаг". Она спросила меня, зачем он. Я ответил: "Это чтобы капитулировать, потому что вы немедленно капитулируете перед Россией, как только заключите сделку с Россией", - отметил Трамп.Он также раскритиковал действующего главу правительства Германии Олафа Шольца за то, что тот во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом ни разу не упомянул о закрытии "Северного потока 2" в случае эскалации вокруг Украины. "Откровенно говоря, Германия разваливает НАТО", - подчеркнул Трамп.Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, новый канцлер ФРГ называет данный проект экономическим и призывает не связывать его с геополитикой.Россия со своей стороны неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220208/potok-1771673400.html
https://ria.ru/20220208/sholts-1771643230.html
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c220da47a3a64ecbaae24c34105afc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, ангела меркель, олаф шольц, москва, россия, нато, сша, северный поток — 2
19:26 08.02.2022
 
Трамп назвал ФРГ заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2"

Трамп назвал Германию заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Chris SewardЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Chris Seward
Экс-президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство ФРГ за его позицию по проекту российского газопровода "Северный поток 2", заявив, что европейская страна теперь является "заложницей России".
Выступая во вторник в эфире телеканала Fox Business, бывший хозяин Белого дома рассказал, как пытался отговорить экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель от того, чтобы выдать разрешение на прокладку "Северного потока 2" в территориальных водах ее страны.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 13:51
Во Франции назвали "Северный поток — 2" выходом из кризиса с Россией
"Я действительно пытался уговорить ее не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: "Я не верю, что вы это делаете", - сказал Трамп.
Бывший американский лидер вспомнил, как по этому поводу несколько лет назад на одной из встреч в шутку вручил Меркель белый флажок.
"Я сказал тогда: "Вот вам белый флаг". Она спросила меня, зачем он. Я ответил: "Это чтобы капитулировать, потому что вы немедленно капитулируете перед Россией, как только заключите сделку с Россией", - отметил Трамп.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 7 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 11:55
В США Шольца раскритиковали за уход от ответов по "Северному потоку — 2"
Он также раскритиковал действующего главу правительства Германии Олафа Шольца за то, что тот во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом ни разу не упомянул о закрытии "Северного потока 2" в случае эскалации вокруг Украины. "Откровенно говоря, Германия разваливает НАТО", - подчеркнул Трамп.
Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, новый канцлер ФРГ называет данный проект экономическим и призывает не связывать его с геополитикой.
Россия со своей стороны неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 09:53
Байден перепутал страну, которая может "вторгнуться" на Украину
 
В миреДжо БайденАнгела МеркельОлаф ШольцМоскваРоссияНАТОСШАСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала