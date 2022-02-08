https://ria.ru/20220208/zalozhnitsa-1771764259.html

Трамп назвал ФРГ заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2"

Трамп назвал ФРГ заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.02.2022

Трамп назвал ФРГ заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2"

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство ФРГ за его позицию по проекту российского газопровода "Северный поток 2", заявив, что европейская... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:26

2022-02-08T19:26

2022-02-08T19:26

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство ФРГ за его позицию по проекту российского газопровода "Северный поток 2", заявив, что европейская страна теперь является "заложницей России".Выступая во вторник в эфире телеканала Fox Business, бывший хозяин Белого дома рассказал, как пытался отговорить экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель от того, чтобы выдать разрешение на прокладку "Северного потока 2" в территориальных водах ее страны."Я действительно пытался уговорить ее не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: "Я не верю, что вы это делаете", - сказал Трамп.Бывший американский лидер вспомнил, как по этому поводу несколько лет назад на одной из встреч в шутку вручил Меркель белый флажок."Я сказал тогда: "Вот вам белый флаг". Она спросила меня, зачем он. Я ответил: "Это чтобы капитулировать, потому что вы немедленно капитулируете перед Россией, как только заключите сделку с Россией", - отметил Трамп.Он также раскритиковал действующего главу правительства Германии Олафа Шольца за то, что тот во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом ни разу не упомянул о закрытии "Северного потока 2" в случае эскалации вокруг Украины. "Откровенно говоря, Германия разваливает НАТО", - подчеркнул Трамп.Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, новый канцлер ФРГ называет данный проект экономическим и призывает не связывать его с геополитикой.Россия со своей стороны неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220208/potok-1771673400.html

https://ria.ru/20220208/sholts-1771643230.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html

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в мире, джо байден, ангела меркель, олаф шольц, москва, россия, нато, сша, северный поток — 2