Выставка художника Видокле о русском космизме открылась в Новой Третьяковке
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНью-йоркский художник-космополит Антон Видокле на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выставка "Граждане космоса" современного художника Антона Видокле открылась в Новой Третьяковке. В своих работах автор исследует течение русской религиозно-философской мысли и знакомит зрителя с понятием космизма, сообщает пресс-служба учреждения.
"Третьяковская галерея представляет проект современного художника Антона Видокле, в котором автор исследует влияние космизма, течения русской религиозно-философской мысли, на XX век, наводя на мысль о его актуальности в наши дни. Выставка пройдет с 8 февраля по 3 апреля", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, проект объединяет разные продукты творчества и языки искусства: привлекая фильмы, инсталляцию, исторические исследования и обширную событийную программу, выставка акцентирует внимание "на парадоксальном и экстатическом образе мышления, свойственном космизму, что сделало его особенно вдохновляющим не только для тех, кто работает с наукой и техникой, но для художников, кинематографистов, литераторов, музыкантов и философов".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель у работы Малевича "На сенокосе" с комментариями Видокле на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
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Посетитель у работы Малевича "На сенокосе" с комментариями Видокле на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
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Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции в Новой Третьяковке на Крымском Валу на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса".
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Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции в Новой Третьяковке на Крымском Валу на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" нью-йоркского художника Антона Видокле в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
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Посетитель во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" нью-йоркского художника Антона Видокле в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
1 из 4
Посетитель у работы Малевича "На сенокосе" с комментариями Видокле на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
2 из 4
Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
3 из 4
Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции в Новой Третьяковке на Крымском Валу на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса".
4 из 4
Посетитель во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" нью-йоркского художника Антона Видокле в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
"Соединяя эссе, документальный жанр и перформанс, Антон Видокле цитирует труды основателя космизма Николая Федорова и других философов и поэтов. Его блуждающая камера ищет следы влияния космизма на останках искусства советской эпохи, архитектуры и инженерии", - объяснили в пресс-службе.
Культурно-просветительская программа к выставке "Граждане космоса" включает в себя также лекцию "Русский космизм: от культуры к рекреатуре", которая состоится 12 февраля, и презентацию написанной художником книги "Граждане космоса. Русский космизм в фильмах", которая пройдет 11 февраля.