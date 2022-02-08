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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/vystavka-1771626506.html
Выставка художника Видокле о русском космизме открылась в Новой Третьяковке
Выставка художника Видокле о русском космизме открылась в Новой Третьяковке - РИА Новости, 08.02.2022
Выставка художника Видокле о русском космизме открылась в Новой Третьяковке
Выставка "Граждане космоса" современного художника Антона Видокле открылась в Новой Третьяковке. В своих работах автор исследует течение русской... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:57
2022-02-08T10:57
культура
новости культуры
третьяковская галерея
выставки
музеи
новая третьяковская галерея
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выставка "Граждане космоса" современного художника Антона Видокле открылась в Новой Третьяковке. В своих работах автор исследует течение русской религиозно-философской мысли и знакомит зрителя с понятием космизма, сообщает пресс-служба учреждения."Третьяковская галерея представляет проект современного художника Антона Видокле, в котором автор исследует влияние космизма, течения русской религиозно-философской мысли, на XX век, наводя на мысль о его актуальности в наши дни. Выставка пройдет с 8 февраля по 3 апреля", - говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, проект объединяет разные продукты творчества и языки искусства: привлекая фильмы, инсталляцию, исторические исследования и обширную событийную программу, выставка акцентирует внимание "на парадоксальном и экстатическом образе мышления, свойственном космизму, что сделало его особенно вдохновляющим не только для тех, кто работает с наукой и техникой, но для художников, кинематографистов, литераторов, музыкантов и философов".Культурно-просветительская программа к выставке "Граждане космоса" включает в себя также лекцию "Русский космизм: от культуры к рекреатуре", которая состоится 12 февраля, и презентацию написанной художником книги "Граждане космоса. Русский космизм в фильмах", которая пройдет 11 февраля.
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новости культуры, третьяковская галерея, выставки, музеи, новая третьяковская галерея
10:57 08.02.2022
 

Выставка художника Видокле о русском космизме открылась в Новой Третьяковке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНью-йоркский художник-космополит Антон Видокле на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Нью-йоркский художник-космополит Антон Видокле на выставке Антон Видокле. Граждане космоса в Новой Третьяковке на Крымском Валу. - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выставка "Граждане космоса" современного художника Антона Видокле открылась в Новой Третьяковке. В своих работах автор исследует течение русской религиозно-философской мысли и знакомит зрителя с понятием космизма, сообщает пресс-служба учреждения.
"Третьяковская галерея представляет проект современного художника Антона Видокле, в котором автор исследует влияние космизма, течения русской религиозно-философской мысли, на XX век, наводя на мысль о его актуальности в наши дни. Выставка пройдет с 8 февраля по 3 апреля", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, проект объединяет разные продукты творчества и языки искусства: привлекая фильмы, инсталляцию, исторические исследования и обширную событийную программу, выставка акцентирует внимание "на парадоксальном и экстатическом образе мышления, свойственном космизму, что сделало его особенно вдохновляющим не только для тех, кто работает с наукой и техникой, но для художников, кинематографистов, литераторов, музыкантов и философов".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель у работы Малевича "На сенокосе" с комментариями Видокле на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Посетитель у работы Малевича На сенокосе с комментариями Видокле на выставке Антон Видокле. Граждане космоса в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
1 из 4
Посетитель у работы Малевича "На сенокосе" с комментариями Видокле на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции во время открытия выставки Антон Видокле. Граждане космоса в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
2 из 4
Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции в Новой Третьяковке на Крымском Валу на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса".
Выставка Антон Видокле. Граждане космоса
3 из 4
Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции в Новой Третьяковке на Крымском Валу на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" нью-йоркского художника Антона Видокле в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Посетитель во время открытия выставки Антон Видокле. Граждане космоса нью-йоркского художника Антона Видокле в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
4 из 4
Посетитель во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" нью-йоркского художника Антона Видокле в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 4
Посетитель у работы Малевича "На сенокосе" с комментариями Видокле на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 4
Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 4
Посетитель читает комментарии Видокле к произведениям искусства в постоянной экспозиции в Новой Третьяковке на Крымском Валу на выставке "Антон Видокле. Граждане космоса".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 4
Посетитель во время открытия выставки "Антон Видокле. Граждане космоса" нью-йоркского художника Антона Видокле в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Соединяя эссе, документальный жанр и перформанс, Антон Видокле цитирует труды основателя космизма Николая Федорова и других философов и поэтов. Его блуждающая камера ищет следы влияния космизма на останках искусства советской эпохи, архитектуры и инженерии", - объяснили в пресс-службе.
Культурно-просветительская программа к выставке "Граждане космоса" включает в себя также лекцию "Русский космизм: от культуры к рекреатуре", которая состоится 12 февраля, и презентацию написанной художником книги "Граждане космоса. Русский космизм в фильмах", которая пройдет 11 февраля.
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