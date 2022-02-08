https://ria.ru/20220208/vystavka-1771626506.html

Выставка художника Видокле о русском космизме открылась в Новой Третьяковке

Выставка художника Видокле о русском космизме открылась в Новой Третьяковке - РИА Новости, 08.02.2022

Выставка художника Видокле о русском космизме открылась в Новой Третьяковке

Выставка "Граждане космоса" современного художника Антона Видокле открылась в Новой Третьяковке. В своих работах автор исследует течение русской... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:57

2022-02-08T10:57

2022-02-08T10:57

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выставка "Граждане космоса" современного художника Антона Видокле открылась в Новой Третьяковке. В своих работах автор исследует течение русской религиозно-философской мысли и знакомит зрителя с понятием космизма, сообщает пресс-служба учреждения."Третьяковская галерея представляет проект современного художника Антона Видокле, в котором автор исследует влияние космизма, течения русской религиозно-философской мысли, на XX век, наводя на мысль о его актуальности в наши дни. Выставка пройдет с 8 февраля по 3 апреля", - говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, проект объединяет разные продукты творчества и языки искусства: привлекая фильмы, инсталляцию, исторические исследования и обширную событийную программу, выставка акцентирует внимание "на парадоксальном и экстатическом образе мышления, свойственном космизму, что сделало его особенно вдохновляющим не только для тех, кто работает с наукой и техникой, но для художников, кинематографистов, литераторов, музыкантов и философов".Культурно-просветительская программа к выставке "Граждане космоса" включает в себя также лекцию "Русский космизм: от культуры к рекреатуре", которая состоится 12 февраля, и презентацию написанной художником книги "Граждане космоса. Русский космизм в фильмах", которая пройдет 11 февраля.

https://ria.ru/20220208/nauka-1771526226.html

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новости культуры, третьяковская галерея, выставки, музеи, новая третьяковская галерея