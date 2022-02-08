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Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы
Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы - РИА Новости, 08.02.2022
Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы
Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с коронавирусом направлены во все регионы РФ, вопросов возникает все меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:04
2022-02-08T16:04
распространение коронавируса
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анна попова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с коронавирусом направлены во все регионы РФ, вопросов возникает все меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы направили разъяснения во все регионы РФ,&nbsp;и на сегодняшний день вопросов поступает все меньше", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова напомнила, что отменен обязательный ПЦР при выписке переболевших, если болезнь продолжалась более 7 дней, а если до 7 дней - отрицательный ПЦР обязателен.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:04 08.02.2022
 
Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы

Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с COVID-19 направили во все регионы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с коронавирусом направлены во все регионы РФ, вопросов возникает все меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы направили разъяснения во все регионы РФ, и на сегодняшний день вопросов поступает все меньше", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова напомнила, что отменен обязательный ПЦР при выписке переболевших, если болезнь продолжалась более 7 дней, а если до 7 дней - отрицательный ПЦР обязателен.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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