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Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы

Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы - РИА Новости, 08.02.2022

Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы

Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с коронавирусом направлены во все регионы РФ, вопросов возникает все меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:04

2022-02-08T16:04

2022-02-08T16:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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анна попова

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с коронавирусом направлены во все регионы РФ, вопросов возникает все меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы направили разъяснения во все регионы РФ, и на сегодняшний день вопросов поступает все меньше", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова напомнила, что отменен обязательный ПЦР при выписке переболевших, если болезнь продолжалась более 7 дней, а если до 7 дней - отрицательный ПЦР обязателен.

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