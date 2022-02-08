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Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы
Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы - РИА Новости, 08.02.2022
Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы
Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с коронавирусом направлены во все регионы РФ, вопросов возникает все меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:04
2022-02-08T16:04
2022-02-08T16:04
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с коронавирусом направлены во все регионы РФ, вопросов возникает все меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы направили разъяснения во все регионы РФ, и на сегодняшний день вопросов поступает все меньше", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова напомнила, что отменен обязательный ПЦР при выписке переболевших, если болезнь продолжалась более 7 дней, а если до 7 дней - отрицательный ПЦР обязателен.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Разъяснения о правилах выписки пациентов с COVID-19 направили в регионы
Разъяснения о новых правилах выписки пациентов с COVID-19 направили во все регионы