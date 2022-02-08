https://ria.ru/20220208/vybrosy-1771737622.html

Путин поручил сформировать систему высокоточного мониторинга выбросов

Путин поручил сформировать систему высокоточного мониторинга выбросов - РИА Новости, 08.02.2022

Путин поручил сформировать систему высокоточного мониторинга выбросов

России нужен целостный, единый и достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе страны в изменения концентрации климатически активных газов в атмосфере,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:41

2022-02-08T17:41

2022-02-08T17:41

земля

общество

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России нужен целостный, единый и достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе страны в изменения концентрации климатически активных газов в атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию."Подчеркну, нам нужен именно целостный и единый, и, безусловно, достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе нашей страны в изменения концентрации климатически активных газов в атмосфере. И в этой связи считаю необходимым в рамках наших инновационных программ сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата", - сказал Путин.Президент добавил, что такая система обеспечит сбор данных о выбросах углерода и позволит оценить возможности местных лесов и других природных экосистем поглощать парниковые газы. Для запуска системы также необходимо наладить отечественное производство передового оборудования - для измерений с Земли и из космоса, отметил он. По его словам, вместе с этим необходимо сформировать российские группы спутников, создать алгоритмы и методики высокоточных расчётов и построить соответствующие математические модели."При этом наши данные должны быть признаны в мире, использоваться для глобальных решений по климату", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220115/proekty-1767981294.html

https://ria.ru/20211213/klimat-1763549952.html

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земля, общество, владимир путин