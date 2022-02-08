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Путин поручил сформировать систему высокоточного мониторинга выбросов
Путин поручил сформировать систему высокоточного мониторинга выбросов - РИА Новости, 08.02.2022
Путин поручил сформировать систему высокоточного мониторинга выбросов
России нужен целостный, единый и достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе страны в изменения концентрации климатически активных газов в атмосфере,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:41
2022-02-08T17:41
земля
общество
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России нужен целостный, единый и достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе страны в изменения концентрации климатически активных газов в атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию."Подчеркну, нам нужен именно целостный и единый, и, безусловно, достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе нашей страны в изменения концентрации климатически активных газов в атмосфере. И в этой связи считаю необходимым в рамках наших инновационных программ сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата", - сказал Путин.Президент добавил, что такая система обеспечит сбор данных о выбросах углерода и позволит оценить возможности местных лесов и других природных экосистем поглощать парниковые газы. Для запуска системы также необходимо наладить отечественное производство передового оборудования - для измерений с Земли и из космоса, отметил он. По его словам, вместе с этим необходимо сформировать российские группы спутников, создать алгоритмы и методики высокоточных расчётов и построить соответствующие математические модели."При этом наши данные должны быть признаны в мире, использоваться для глобальных решений по климату", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220115/proekty-1767981294.html
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земля, общество, владимир путин
17:41 08.02.2022
 
Путин поручил сформировать систему высокоточного мониторинга выбросов

Президент Путин поручил сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России нужен целостный, единый и достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе страны в изменения концентрации климатически активных газов в атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
"Подчеркну, нам нужен именно целостный и единый, и, безусловно, достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе нашей страны в изменения концентрации климатически активных газов в атмосфере. И в этой связи считаю необходимым в рамках наших инновационных программ сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата", - сказал Путин.
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Президент добавил, что такая система обеспечит сбор данных о выбросах углерода и позволит оценить возможности местных лесов и других природных экосистем поглощать парниковые газы. Для запуска системы также необходимо наладить отечественное производство передового оборудования - для измерений с Земли и из космоса, отметил он. По его словам, вместе с этим необходимо сформировать российские группы спутников, создать алгоритмы и методики высокоточных расчётов и построить соответствующие математические модели.
"При этом наши данные должны быть признаны в мире, использоваться для глобальных решений по климату", - отметил Путин.
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