https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771719460.html
В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым
В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым - РИА Новости, 08.02.2022
В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с главой МИД России Сереем Лавровым 10 февраля в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:44
2022-02-08T16:44
2022-02-08T16:49
в мире
великобритания
лиз трасс
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750213655_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8549e275524894994a553c9f2e45716a.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с главой МИД России Сереем Лавровым 10 февраля в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве."В посольстве Великобритании в Москве подтвердили планы министра иностранных дел Лиз Трасс провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 февраля", - указали в дипмиссии.
https://ria.ru/20220204/mid-1771049627.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750213655_279:227:2705:2047_1920x0_80_0_0_1be1dc25d0449ffa496c164805f19038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лиз трасс, россия, сергей лавров
16:44 08.02.2022 (обновлено: 16:49 08.02.2022)
В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым
Глава МИД Британии Трасс планирует встретиться с Лавровым в Москве 10 февраля