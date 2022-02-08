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В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым
В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым - РИА Новости, 08.02.2022
В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с главой МИД России Сереем Лавровым 10 февраля в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:44
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в мире
великобритания
лиз трасс
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с главой МИД России Сереем Лавровым 10 февраля в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве."В посольстве Великобритании в Москве подтвердили планы министра иностранных дел Лиз Трасс провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 февраля", - указали в дипмиссии.
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в мире, великобритания, лиз трасс, россия, сергей лавров
16:44 08.02.2022 (обновлено: 16:49 08.02.2022)
 
В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым

Глава МИД Британии Трасс планирует встретиться с Лавровым в Москве 10 февраля

© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с главой МИД России Сереем Лавровым 10 февраля в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве.
"В посольстве Великобритании в Москве подтвердили планы министра иностранных дел Лиз Трасс провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 февраля", - указали в дипмиссии.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:34
В МИД предупредили об ответе на санкции Британии против российских СМИ
 
В миреВеликобританияЛиз ТрассРоссияСергей Лавров
 
 
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