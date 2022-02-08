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В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым

В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым - РИА Новости, 08.02.2022

В посольстве Великобритании назвали дату встречи Трасс с Лавровым

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с главой МИД России Сереем Лавровым 10 февраля в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:44

2022-02-08T16:44

2022-02-08T16:49

в мире

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лиз трасс

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с главой МИД России Сереем Лавровым 10 февраля в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве."В посольстве Великобритании в Москве подтвердили планы министра иностранных дел Лиз Трасс провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 февраля", - указали в дипмиссии.

https://ria.ru/20220204/mid-1771049627.html

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в мире, великобритания, лиз трасс, россия, сергей лавров