https://ria.ru/20220208/vozdeystvie-1771583371.html

Резников заявил, что Россия может использовать недовольство украинцев

Резников заявил, что Россия может использовать недовольство украинцев - РИА Новости, 08.02.2022

Резников заявил, что Россия может использовать недовольство украинцев

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может "изменить политическое устройство" на Украине не силовым путем, а используя недовольство... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:54

2022-02-08T02:54

2022-02-08T02:54

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может "изменить политическое устройство" на Украине не силовым путем, а используя недовольство самих украинских граждан действующей властью.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В эфире телеканала ICTV Резников назвал "нереалистичным" сценарий вооруженного вторжения "со стороны Кремля". "А вот попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антиваксеров или каких-то недовольных экономической политикой или что-то вроде людей, недовольных политическим строем, и попытка изменить политическое устройство, изменить политическую власть в Украине - такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный", - заявил он, призвав "не дать такой возможности".

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в мире, россия, украина, киев, нато