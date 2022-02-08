https://ria.ru/20220208/voyska-1771781967.html

Дуда отметил небывалое со времен войны перемещение войск в Европе

Дуда отметил небывалое со времен войны перемещение войск в Европе - РИА Новости, 08.02.2022

Дуда отметил небывалое со времен войны перемещение войск в Европе

Перемещения войск, которое в настоящее время наблюдается в Европе, не было со времен Второй мировой войны, заявил президент Польши Анджей Дуда во вторник в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T22:36

2022-02-08T22:36

2022-02-08T22:36

в мире

дмитрий песков

россия

киев

сша

нато

евросоюз

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_0:166:1993:1287_1920x0_80_0_0_0a0d715e4782c1e296bc9767926eea82.jpg

БЕРЛИН, 8 фев – РИА Новости. Перемещения войск, которое в настоящее время наблюдается в Европе, не было со времен Второй мировой войны, заявил президент Польши Анджей Дуда во вторник в Берлине, куда он прибыл на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках "Веймарского треугольника"."Мы имеем беспрецедентную концентрацию российских войск вдоль границы Украины, также мы имеем большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продолжиться до 20 февраля. Все мы задаем себе вопрос, что будет дальше. Какой будет эффект этого перемещения войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны", - сказал Дуда."Нашей большой целью является обеспечить покой нашим обществам и народам, а также защитить международное право и защитить территориальную интегральность стран, которые не являются членами НАТО, не являются членами Евросоюза, но являются нашим союзником. Я сейчас говорю об Украине", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом США перебрасывают в Европу дополнительный военный контингент из нескольких тысяч солдат. В Польше будет расквартировано 1,7 тысячи из них.

https://ria.ru/20220208/manevry-1771668084.html

россия

киев

сша

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, евросоюз, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, франция