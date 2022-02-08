https://ria.ru/20220208/vladivostok-1771588044.html

Во Владивостоке загорелся рынок

Во Владивостоке загорелся рынок - РИА Новости, 08.02.2022

Во Владивостоке загорелся рынок

Пожар произошел в торговом павильоне около рынка на остановке "Третья Рабочая" во Владивостоке, где торгуют продуктами и бытовой химией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T05:08

2022-02-08T05:08

2022-02-08T09:26

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне около рынка на остановке "Третья Рабочая" во Владивостоке, где торгуют продуктами и бытовой химией, сообщил РИА Новости представитель мэрии."Горит, да. Сигнал был в 11.22 (4.22 мск)", - сказал собеседник.Он отметил, что по пострадавшим информации нет. На месте находится вице-мэр Дмитрий Свитайло, курирующий вопросы гражданской защиты.Позже в мэрии журналистам уточнили, что горит отдельно стоящий торговый павильон, здание - не на территории рынка.В соцсетях распространяются кадры пожара. Видно, как с территории рынка валит черный дым, одна постройка охвачена пламенем.

https://ria.ru/20220207/pozhar-1771486859.html

владивосток

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток