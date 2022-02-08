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Во Владивостоке загорелся рынок
Во Владивостоке загорелся рынок - РИА Новости, 08.02.2022
Во Владивостоке загорелся рынок
Пожар произошел в торговом павильоне около рынка на остановке "Третья Рабочая" во Владивостоке, где торгуют продуктами и бытовой химией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T05:08
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происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне около рынка на остановке "Третья Рабочая" во Владивостоке, где торгуют продуктами и бытовой химией, сообщил РИА Новости представитель мэрии."Горит, да. Сигнал был в 11.22 (4.22 мск)", - сказал собеседник.Он отметил, что по пострадавшим информации нет. На месте находится вице-мэр Дмитрий Свитайло, курирующий вопросы гражданской защиты.Позже в мэрии журналистам уточнили, что горит отдельно стоящий торговый павильон, здание - не на территории рынка.В соцсетях распространяются кадры пожара. Видно, как с территории рынка валит черный дым, одна постройка охвачена пламенем.
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происшествия, владивосток
05:08 08.02.2022 (обновлено: 09:26 08.02.2022)
 
Во Владивостоке загорелся рынок

Во Владивостоке на рынке, где торгуют продуктами и бытовой химией, произошел пожар

© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краюПожар на территории рынка на Народном проспекте в городе Владивосток
Пожар на территории рынка на Народном проспекте в городе Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю
Пожар на территории рынка на Народном проспекте в городе Владивосток
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне около рынка на остановке "Третья Рабочая" во Владивостоке, где торгуют продуктами и бытовой химией, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Горит, да. Сигнал был в 11.22 (4.22 мск)", - сказал собеседник.
Он отметил, что по пострадавшим информации нет. На месте находится вице-мэр Дмитрий Свитайло, курирующий вопросы гражданской защиты.
Позже в мэрии журналистам уточнили, что горит отдельно стоящий торговый павильон, здание - не на территории рынка.
В соцсетях распространяются кадры пожара. Видно, как с территории рынка валит черный дым, одна постройка охвачена пламенем.
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ПроисшествияВладивосток
 
 
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