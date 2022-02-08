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Туризм
https://ria.ru/20220208/velikobritaniya-1771724009.html
В Великобритании ждут роста числа авиапассажиров после отмены ограничений
В Великобритании ждут роста числа авиапассажиров после отмены ограничений - РИА Новости, 08.02.2022
В Великобритании ждут роста числа авиапассажиров после отмены ограничений
Британский сектор авиаперевозок ожидает роста пассажиропотока на фоне отмены COVID-ограничений для путешественников, следует из заявлений ведущих представителей РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:22
2022-02-08T17:22
туризм
туризм
новости - туризм
джон холланд
british airways
воз
easyjet
туристы
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ЛОНДОН, 8 фев – РИА Новости. Британский сектор авиаперевозок ожидает роста пассажиропотока на фоне отмены COVID-ограничений для путешественников, следует из заявлений ведущих представителей отрасли."Решение правительства придаст необходимый импульс экономике страны, развитию туризма, расширению британского экспорта и увеличению инвестиций в Великобританию", – заявил РИА Новости генеральный директор крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей.Так, Лутон ожидает, что в первую неделю после снятия ограничений, с 11 по 18 февраля, этим аэропортом воспользуются около 90 тысяч пассажиров. "Это важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни", – сказал агентству представитель авиагавани.В Manchester Airports Group (MAG), крупнейшей британской компании, управляющей аэропортами, в том числе лондонским Станстедом и хабом в Манчестере, отмену ограничений назвали "отличной новостью для восстановления сектора".Солидарны с этим мнением и авиакомпании. Так, по словам генерального директора British Airways Шона Дойла, решение "дает желанный импульс индустрии".Лоукостер EasyJet настроен оптимистично. "Планируем вернуться к уровню полетов, близкому к 2019 году, этим летом, не можем дождаться возвращения наших клиентов на борт", – отметил генеральный директор EasyJet Йохан Лундгрен.Третий по объемам авиаперевозчик Британии Jet2.com уже сообщил об увеличении спроса на рейсы после объявления об отмене ограничений. По словам генерального директора компании Стива Хипи, интерес к билетам взлетел на 30 процентов. Ранее власти Великобритании заявили об отмене с 11 февраля каких-либо тестов на коронавирус для привитых путешественников и 10-дневного карантина для невакцинированных – им нужно будет лишь сдавать ПЦР-тест до и после прибытия в страну. При этом форму для прибывающих в Британию по-прежнему должны будут заполнять все пассажиры. Кроме того, с 11 февраля Британия будет признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 стран, в том числе Китая и Мексики.
https://ria.ru/20220202/turizm-1770315336.html
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туризм, новости - туризм, джон холланд, british airways, воз, easyjet, туристы, великобритания, куда поехать, куда можно лететь, аэропорты, авиакомпании
17:22 08.02.2022
 
В Великобритании ждут роста числа авиапассажиров после отмены ограничений

Британские аэропорты ожидают наплыва пассажиров после отмены COVID-ограничений

© РИА Новости / Денис ВорошиловВторой терминал лондонского аэропорта Хитроу после его реконструкции
Второй терминал лондонского аэропорта Хитроу после его реконструкции - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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ЛОНДОН, 8 фев – РИА Новости. Британский сектор авиаперевозок ожидает роста пассажиропотока на фоне отмены COVID-ограничений для путешественников, следует из заявлений ведущих представителей отрасли.
"Решение правительства придаст необходимый импульс экономике страны, развитию туризма, расширению британского экспорта и увеличению инвестиций в Великобританию", – заявил РИА Новости генеральный директор крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей.
Так, Лутон ожидает, что в первую неделю после снятия ограничений, с 11 по 18 февраля, этим аэропортом воспользуются около 90 тысяч пассажиров. "Это важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни", – сказал агентству представитель авиагавани.
В Manchester Airports Group (MAG), крупнейшей британской компании, управляющей аэропортами, в том числе лондонским Станстедом и хабом в Манчестере, отмену ограничений назвали "отличной новостью для восстановления сектора".
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Солидарны с этим мнением и авиакомпании. Так, по словам генерального директора British Airways Шона Дойла, решение "дает желанный импульс индустрии".
Лоукостер EasyJet настроен оптимистично. "Планируем вернуться к уровню полетов, близкому к 2019 году, этим летом, не можем дождаться возвращения наших клиентов на борт", – отметил генеральный директор EasyJet Йохан Лундгрен.
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Третий по объемам авиаперевозчик Британии Jet2.com уже сообщил об увеличении спроса на рейсы после объявления об отмене ограничений. По словам генерального директора компании Стива Хипи, интерес к билетам взлетел на 30 процентов.
Ранее власти Великобритании заявили об отмене с 11 февраля каких-либо тестов на коронавирус для привитых путешественников и 10-дневного карантина для невакцинированных – им нужно будет лишь сдавать ПЦР-тест до и после прибытия в страну. При этом форму для прибывающих в Британию по-прежнему должны будут заполнять все пассажиры. Кроме того, с 11 февраля Британия будет признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 стран, в том числе Китая и Мексики.
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