https://ria.ru/20220208/vandalizm-1771603962.html
Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра"
Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра" - РИА Новости, 08.02.2022
Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра"
Вандалом, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре (ЕЦ), оказался работавший в учреждении охранник,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:02
2022-02-08T09:02
2022-02-08T09:21
культура
екатеринбург
ельцин центр
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Вандалом, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре (ЕЦ), оказался работавший в учреждении охранник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЦ.В январе вандал пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме."В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской - это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин Центра", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220114/leporskaya-1767817502.html
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екатеринбург, ельцин центр, происшествия
09:02 08.02.2022 (обновлено: 09:21 08.02.2022)
Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра"
Глаза к картине ученицы Малевича в "Ельцин-центре" на Урале пририсовал охранник