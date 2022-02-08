https://ria.ru/20220208/vandalizm-1771603962.html

Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра"

Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра" - РИА Новости, 08.02.2022

Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра"

Вандалом, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре (ЕЦ), оказался работавший в учреждении охранник,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:02

2022-02-08T09:02

2022-02-08T09:21

культура

екатеринбург

ельцин центр

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Вандалом, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре (ЕЦ), оказался работавший в учреждении охранник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЦ.В январе вандал пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме."В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской - это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин Центра", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220114/leporskaya-1767817502.html

екатеринбург

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екатеринбург, ельцин центр, происшествия