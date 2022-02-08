https://ria.ru/20220208/vaktsinatsiya-1771712866.html

Активисты будут мониторить СМИ на тему фейков о вакцинации против COVID-19

Активисты будут мониторить СМИ на тему фейков о вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Активисты будут мониторить СМИ на тему фейков о вакцинации против COVID-19

Молодая Гвардия Единой России запустила работу "антифейковых отрядов" по вопросам вакцинации от коронавируса, которые займутся мониторингом ложных новостей о... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:16

2022-02-08T16:16

2022-02-08T16:16

общество

здоровье - общество

мгер

молодая гвардия единой россии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Молодая Гвардия Единой России запустила работу "антифейковых отрядов" по вопросам вакцинации от коронавируса, которые займутся мониторингом ложных новостей о прививках для передачи их в Роскомнадзор, рассказали в пресс-службе."Молодая Гвардия Единой России" запустила работу "Антифейковых отрядов" по вопросам вакцинации от COVID-19. Сотни активистов проведут всероссийский мониторинг сообщений средств массовой информации и социальных сетей на предмет наличия ложных новостей о вакцинации. Обнаруженные фейковые новости будут переданы в Роскомнадзор для последующей блокировки",- сообщил и.о. председателя координационного Совета МГЕР Антон Демидов.По его словам, сегодня в социальных сетях, мессенджерах и телеграм-каналах тиражируются сообщения о вакцинации, которые не соответствуют действительности. Фейки о якобы тяжелых последствиях для "здоровья и даже летальных случаях из-за прохождения процедуры вводят людей в заблуждение, приумножают антинаучные слухи, а в итоге замедляют темпы вакцинации, которая призвана сформировать наш коллективный иммунитет. Но люди отказываются от прививки, подвергая риску себя и окружающих. Работа "антифейковых отрядов" направлена на то, чтобы сдержать поток фейков о вакцине: так мы быстрее победим пандемию. Призываю каждого прислушиваться только к информации, предоставленной официальными источниками и проверенными СМИ", — сказал Демидов.

https://ria.ru/20211127/feyki-1760974303.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, мгер, молодая гвардия единой россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вакцинация россиян от covid-19