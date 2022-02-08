https://ria.ru/20220208/uregulirovanie-1771573446.html

Путин: Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе

Путин: Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2022

Путин: Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе

Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:16

2022-02-08T00:16

2022-02-08T00:22

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров."Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771549496.html

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