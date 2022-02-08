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Путин: Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе
Путин: Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2022
Путин: Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе
Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:16
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров."Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском", - сказал Путин.
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в мире, украина, россия
00:16 08.02.2022 (обновлено: 00:22 08.02.2022)
 
Путин: Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе

Президент России Путин: Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киев игнорирует все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.
"Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском", - сказал Путин.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Глава Минобороны Франции прокомментировала поставки оружия на Украину
 
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