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МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину
МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину - РИА Новости, 08.02.2022
МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину
Представитель МИД Новой Зеландии заявил, что гражданам, чье присутствие на Украине необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну, сообщает... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:08
2022-02-08T09:08
в мире
дмитрий песков
россия
новая зеландия
киев
нато
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представитель МИД Новой Зеландии заявил, что гражданам, чье присутствие на Украине необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну, сообщает телеканал 1News."С учетом риска изменения ситуации с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени, жителям Новой Зеландии, чье присутствие там необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами, если это безопасно",&nbsp; - приводит телеканал слова представителя ведомства.Он также призвал всех жителей страны, пребывающих на Украине, убедиться что документы для выезда из страны в порядке.По словам представителя, "небольшое число" новозеландцев обратились к консульским сотрудникам за советом по поводу текущей ситуации на Украине.&nbsp;Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220208/pereezd-1771582609.html
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в мире, дмитрий песков, россия, новая зеландия, киев, нато
09:08 08.02.2022
 
МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину

МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам рассмотреть возможность покинуть Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представитель МИД Новой Зеландии заявил, что гражданам, чье присутствие на Украине необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну, сообщает телеканал 1News.
"С учетом риска изменения ситуации с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени, жителям Новой Зеландии, чье присутствие там необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами, если это безопасно",  - приводит телеканал слова представителя ведомства.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
02:37
Байден призвал американцев покинуть Украину
Он также призвал всех жителей страны, пребывающих на Украине, убедиться что документы для выезда из страны в порядке.
По словам представителя, "небольшое число" новозеландцев обратились к консульским сотрудникам за советом по поводу текущей ситуации на Украине. 
"Новая Зеландия поддерживает близкие контакты с партнерами из консульства относительно планов на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация на Украине обострится", - отметил он.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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