https://ria.ru/20220208/ukraina-1771605065.html

МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину

МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину - РИА Новости, 08.02.2022

МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину

Представитель МИД Новой Зеландии заявил, что гражданам, чье присутствие на Украине необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну, сообщает... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:08

2022-02-08T09:08

2022-02-08T09:08

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представитель МИД Новой Зеландии заявил, что гражданам, чье присутствие на Украине необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну, сообщает телеканал 1News."С учетом риска изменения ситуации с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени, жителям Новой Зеландии, чье присутствие там необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами, если это безопасно", - приводит телеканал слова представителя ведомства.Он также призвал всех жителей страны, пребывающих на Украине, убедиться что документы для выезда из страны в порядке.По словам представителя, "небольшое число" новозеландцев обратились к консульским сотрудникам за советом по поводу текущей ситуации на Украине. Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220208/pereezd-1771582609.html

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в мире, дмитрий песков, россия, новая зеландия, киев, нато