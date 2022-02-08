МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину
МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам рассмотреть возможность покинуть Украину
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представитель МИД Новой Зеландии заявил, что гражданам, чье присутствие на Украине необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну, сообщает телеканал 1News.
"С учетом риска изменения ситуации с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени, жителям Новой Зеландии, чье присутствие там необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами, если это безопасно", - приводит телеканал слова представителя ведомства.
Он также призвал всех жителей страны, пребывающих на Украине, убедиться что документы для выезда из страны в порядке.
По словам представителя, "небольшое число" новозеландцев обратились к консульским сотрудникам за советом по поводу текущей ситуации на Украине.
"Новая Зеландия поддерживает близкие контакты с партнерами из консульства относительно планов на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация на Украине обострится", - отметил он.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.