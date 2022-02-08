https://ria.ru/20220208/ukraina-1771601971.html

Опрос показал, как американцы относятся к Украине

Опрос показал, как американцы относятся к Украине - РИА Новости, 08.02.2022

Опрос показал, как американцы относятся к Украине

Более половины американцев (56%) не могут охарактеризовать Украину как союзника США, следует из данных опроса, проведенного изданием Politico с компанией... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:50

2022-02-08T08:50

2022-02-08T08:50

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Более половины американцев (56%) не могут охарактеризовать Украину как союзника США, следует из данных опроса, проведенного изданием Politico с компанией Morning Consult.Согласно опросу, 36% респондентов считают Украину "дружественной страной, но не союзником", еще 15% назвали ее "недружественной, но не врагом", в качестве "врага" Украину рассматривают 5% американцев. "Союзником" Украину назвали 20% респондентов, еще 23% затруднились ответить.Большинство американцев "совсем ничего" (38%) или "мало" (20%) слышали или читали об утверждениях властей США, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан, чтобы использовать этот "фейк" как предлог для начала Россией боевых действий против соседней страны.Почти половина (48%) участников опроса поддерживает решение президента США Джо Байдена направить американские силы в Восточную Европу, против выступили 33%. Дипломатические усилия администрации Байдена по урегулированию "конфликта между Украиной и Россией" поддержали 57% опрошенных. Еще 58% одобряют позицию НАТО, согласно которой другие страны, включая Украину, могут подать заявку на вступление в альянс.Мнение о том, как сам Байден справляется с "конфликтом между Украиной и Россией" разделилось почти поровну: одобрительно высказались 39%, неодобрительно - 40%.Опрос проводился 5-6 февраля 2022 года, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. На просьбу СМИ предоставить доказательства представитель госдепа Нед Прайс призвал верить на слово американскому правительству. Со своей стороны, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".На этом фоне Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс представителей СМИ Британии, США и Эстонии, которые подготовят постановочные сюжеты о якобы "агрессии России".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/amerikantsy-1771592036.html

https://ria.ru/20220207/amerika-1771347874.html

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в мире, нед прайс, владимир чижов, джо байден, киев, восточная европа, россия, евросоюз, нато