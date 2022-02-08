https://ria.ru/20220208/ukraina-1771600619.html

Посольство США в Киеве рассмотрит возможность переезда, сообщили СМИ

Посольство США в Киеве рассмотрит возможность переезда, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2022

Посольство США в Киеве рассмотрит возможность переезда, сообщили СМИ

Посольство США в Киеве рассматривает возможность переезда в западную часть страны на фоне опасений в связи с возможной эскалацией на Украине, сообщает портал... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:35

2022-02-08T08:35

2022-02-08T08:35

в мире

джо байден

дмитрий песков

киев

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сша

нато

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посольство США в Киеве рассматривает возможность переезда в западную часть страны на фоне опасений в связи с возможной эскалацией на Украине, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники.По их данным, посольство еще не приняло решения, однако "активно обсуждается переезд" на запад Украины. Как уточняет портал, в госдепартаменте в ответ на запрос указали, что "на данный момент сообщить нечего", посольство в Киеве продолжает предоставлять большинство консульских услуг.Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцам было бы разумно покинуть Украину, однако уточнил, что не имеет в виду дипломатов.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220208/pereezd-1771582609.html

https://ria.ru/20220205/posolstvo-1771189117.html

киев

россия

сша

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в мире, джо байден, дмитрий песков, киев, россия, сша, нато