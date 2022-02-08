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В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений
В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений - РИА Новости, 08.02.2022
В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений
США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков, заявила во вторник... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:46
2022-02-08T19:55
государственный департамент сша
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков, заявила во вторник первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями. Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперед в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса", - сказала Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности. Слова дипломата приводит постпредство США при организации.Замгоссекретаря США подчеркнула, что считает ОБСЕ наиболее оптимальной площадкой для обсуждения проблематики европейской безопасности.
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государственный департамент сша, в мире, сша, россия
19:46 08.02.2022 (обновлено: 19:55 08.02.2022)
 
В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений

Замгоссекретаря США Шерман приветствовала обсуждение с Россией прозрачности военных учений

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022” - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков, заявила во вторник первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
"Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями. Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперед в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса", - сказала Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности. Слова дипломата приводит постпредство США при организации.
Замгоссекретаря США подчеркнула, что считает ОБСЕ наиболее оптимальной площадкой для обсуждения проблематики европейской безопасности.
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