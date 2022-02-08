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В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений
В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений - РИА Новости, 08.02.2022
В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений
США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков, заявила во вторник... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:46
2022-02-08T19:46
2022-02-08T19:55
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков, заявила во вторник первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями. Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперед в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса", - сказала Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности. Слова дипломата приводит постпредство США при организации.Замгоссекретаря США подчеркнула, что считает ОБСЕ наиболее оптимальной площадкой для обсуждения проблематики европейской безопасности.
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государственный департамент сша, в мире, сша, россия
19:46 08.02.2022 (обновлено: 19:55 08.02.2022)
В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений
Замгоссекретаря США Шерман приветствовала обсуждение с Россией прозрачности военных учений