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В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений

В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений - РИА Новости, 08.02.2022

В Госдепе приветствовали обсуждение с Россией прозрачности военных учений

США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков, заявила во вторник... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:46

2022-02-08T19:46

2022-02-08T19:55

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков, заявила во вторник первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями. Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперед в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса", - сказала Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности. Слова дипломата приводит постпредство США при организации.Замгоссекретаря США подчеркнула, что считает ОБСЕ наиболее оптимальной площадкой для обсуждения проблематики европейской безопасности.

https://ria.ru/20220126/stoltenberg-1769700567.html

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