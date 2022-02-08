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Нижегородец изрезал знакомую ножом и пытался покончить с собой
Нижегородец изрезал знакомую ножом и пытался покончить с собой - РИА Новости, 08.02.2022
Нижегородец изрезал знакомую ножом и пытался покончить с собой
Дело возбуждено в Нижнем Новгороде, где местный житель истыкал ножом сожительницу и попытался свести счеты с жизнью, сообщило следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:26
2022-02-08T17:26
2022-02-08T17:26
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Дело возбуждено в Нижнем Новгороде, где местный житель истыкал ножом сожительницу и попытался свести счеты с жизнью, сообщило следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 5 февраля в квартире дома по улице Родионова подозреваемый нанес множественные ножевые ранения своей сожительнице, а затем пытался совершить суицид. 42-летняя женщина скончалась от полученных ранений в больнице. Подозреваемый также находится в больнице, его жизнь удалось спасти медикам."В отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и мотив совершенного преступления", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
Нижегородец изрезал знакомую ножом и пытался покончить с собой
Житель Нижнего Новгорода до смерти изрезал сожительницу и попытался покончить с собой