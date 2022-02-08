02:50 08.02.2022 (обновлено: 05:58 08.02.2022)
Порошенко ответил Путину на предложение о предоставлении убежища
Экс-президент Украины Порошенко прокомментировал слова Путина о предоставлении ему убежища
Бывший президент Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о предоставлении ему убежища "по гуманитарным соображениям", заверив, что в Киеве "разберутся сами".
Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас — "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями".
Экс-президент Украины в Telegram-канале назвал свое уголовное преследование желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского "сделать подарок Путину". Порошенко призвал украинского президента "направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", на защиту страны.
"А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине", - написал Порошенко.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.