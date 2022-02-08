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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220208/torgovlya-1771683605.html
Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35%
Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35% - РИА Новости, 08.02.2022
Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35%
Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35,2% по сравнению с 2020 годом и составил 140,705 миллиарда долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:33
2022-02-08T14:33
россия-китай: главное
китай
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экономика
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МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35,2% по сравнению с 2020 годом и составил 140,705 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом сообщает портал 1prime.ru.В том числе экспорт из России в Китай вырос на 38,4% и составил 68,029 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 32,3%, до 72,676 миллиарда долларов.Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,3% годом ранее.
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китай, россия, экономика
14:33 08.02.2022
 

Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35,2% по сравнению с 2020 годом и составил 140,705 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом сообщает портал 1prime.ru.
В том числе экспорт из России в Китай вырос на 38,4% и составил 68,029 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 32,3%, до 72,676 миллиарда долларов.
Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,3% годом ранее.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября 2021, 13:52Россия-Китай: Главное
Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2%
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
 
 
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