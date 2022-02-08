https://ria.ru/20220208/torgovlya-1771683605.html

Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35%

Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35% - РИА Новости, 08.02.2022

Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35%

Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35,2% по сравнению с 2020 годом и составил 140,705 миллиарда долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:33

2022-02-08T14:33

2022-02-08T14:33

россия-китай: главное

китай

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg

МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35,2% по сравнению с 2020 годом и составил 140,705 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом сообщает портал 1prime.ru.В том числе экспорт из России в Китай вырос на 38,4% и составил 68,029 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 32,3%, до 72,676 миллиарда долларов.Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,3% годом ранее.

https://ria.ru/20211108/torgovlya-1758055244.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, экономика