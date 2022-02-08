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Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35%
Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35% - РИА Новости, 08.02.2022
Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35%
Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35,2% по сравнению с 2020 годом и составил 140,705 миллиарда долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:33
2022-02-08T14:33
2022-02-08T14:33
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МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35,2% по сравнению с 2020 годом и составил 140,705 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом сообщает портал 1prime.ru.В том числе экспорт из России в Китай вырос на 38,4% и составил 68,029 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 32,3%, до 72,676 миллиарда долларов.Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,3% годом ранее.
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