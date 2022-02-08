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QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела
QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела - РИА Новости, 08.02.2022
QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела
QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:33
2022-02-08T16:33
2022-02-08T17:29
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на интернет-портале правовой информации."В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: ", и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале", — говорится в документе.Ранее этим положением предусматривалось, что сертификат формируется на основе данных о вакцинации против коронавируса или противопоказаниях к ней и перенесенном заболевании COVID-19.Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, привитых среди тяжелобольных COVID-19 единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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16:33 08.02.2022 (обновлено: 17:29 08.02.2022)
QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела
QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусу